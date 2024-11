Gente Bonita Internacional estreia na tela da TV Leste, afiliada RECORD TV Leste|Do R7 28/10/2024 - 16h33 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h49 ) twitter

Divulgação TV Leste

A partir de 2 de novembro os fãs e telespectadores do Leste de Minas terão uma nova atração na tela da TV Leste| | RECORD: o programa Gente Bonita Internacional, comandado pelo apresentador Tyrone Azevedo. A apresentação irá ao ar todos os sábados.

O programa tem formato de entretenimento, repleto de luxo e glamour. O programa apresentará entrevistas com celebridades, música, moda e eventos inusitados. Em Minas Gerais, o Gente Bonita Internacional será transmitido para mais de 150 municípios, 1 milhão de residências e 3 milhões de pessoas.

Com o formato de noite de gala, o “Gente Bonita Internacional” trará convidados em estilo black tie, com momentos inesquecíveis. Na primeira edição será possível conhecer melhor o cantor Nadson, O Ferinha, e até closes com o jogador Neymar.

Será uma estreia ilustre para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais e presença na programação da TV Leste | RECORD neste ano e em 2025.

Tyrone Azevedo é comunicador com milhares de seguidores e faz muito sucesso há anos em outras emissoras. Agora se junta à TV Leste | RECORD para ampliar ainda mais os horizontes.

Divulgação TV Leste