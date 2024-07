Política na Tela estreia na TV Leste

Alto contraste

Divulgação TV Leste

Jornalista Jaqueline Canguçu estreou programa político na telinha da TV Leste | RECORD. O Política na Tela é um programa independente, que traz linha editorial exclusiva, sobre o cenário político das principais cidades da região. Com muito humor e imparcialidade, a ideia é falar de temas políticos com uma linguagem popular, interagindo com o espectador.

O Política na Tela estreou dia 10 de junho, após o Balanço Geral, apresentando quadros fixos e também matérias exclusivas. Notícias, informações, apuração de fatos, denúncias e atualização do cenário político regional serão as principais pautas do programa. O horário nobre, após o Balanço Geral, toda segunda-feira, garantirá a audiência do projeto.

E a jornalista também garante; o papo vai ser direto, reto e sem meias voltas, mas com muita leveza e alto-astral.