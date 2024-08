Programa Balanço Geral comemora 15 anos de sucesso na TV Leste O jornalista Nicomedes Felício esbanja carisma e bom humor na condução do noticiário, que celebra a data neste sábado. TV Leste|Do R7 07/08/2024 - 14h23 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h27 ) ‌



Divulgação TV Leste

GOVERNADOR VALADARES (MG) – Sempre em busca da inovação e continuamente com o propósito de atender aos anseios de sua audiência, a TV Leste/RECORD, de maneira incessante segue os caminhos das tendências ditadas pelo mercado publicitário tanto em âmbito nacional quanto local para atingir os melhores resultados e atender as demandas de seu público.

A direção do Sistema Leste de Comunicação, atenta ao estilo midiático da RECORD, resolveu apostar no jornalístico Balanço Geral, que em outras metrópoles já havia caído no gosto do público, apresentando índices de audiência satisfatórios em relação aos concorrentes.

Após as devidas articulações, no dia 3 de agosto de 2009, uma segunda-feira, o programa estreava na tela da emissora. O sucesso foi imediato. Com o passar do tempo o Balanço Geral cresceu, quadros foram criados e novos nomes passaram a integrar a equipe da atração. Tudo pensado em entregar o melhor do jornalismo e entretenimento aos telespectadores.

A combinação destes fatores garante até hoje o sucesso do telejornal que se configura como uma verdadeira revista eletrônica regional. Assuntos dos mais variados são abordados com um ar de informalidade, porém, sem perder a seriedade, sendo essa a missão principal do Balanço Geral local.

O jornalista Nicomedes Felício, o Nico, como muitos a ele se referem, segue na apresentação do noticiário há exatos sete anos. Muito bom de memória, o apresentador tem em mente a data exata de sua oficialização como âncora do BG: 5 de junho de 2017.

Até a última sexta-feira (2), Nicomedes menciona que foram um total de 1.818 edições sob seu comando, feito que faz dele o mais longevo de todos os apresentadores que um dia comandaram a atração.

“De segunda à sexta-feira durante duas horas eu consigo entrar nas casas, nos empreendimentos comerciais, tribunais, presídios, entidades, onde tem televisão a gente entra, porém, de modo virtual. De certo modo eu sou um produto virtual, mas desde o começo eu me cuidei para que os telespectadores soubessem que essa pessoa, que está na virtualidade é um ser humano, que tem coração, sentimentos, origens, nuances, que de vez em quando fica sem voz, que sente as dores do noticiário que algumas vezes é sangrento. Uma das principais missões do jornalismo é criticar a inércia do poder público, além de prestar cidadania à população. Eu sinto as dores do cidadão e me coloco no lugar da outra pessoa. Isso faz com que as pessoas me vejam como um ser humano normal”, explicou Nicomedes.

Bastidores

Uma gama de funcionários trabalha diariamente para fazer o programa acontecer. Logo pela manhã, produtores e editores de texto se reúnem para discutir os fatos marcantes da noite anterior, discutir o que será notícia no dia e alinhar as principais pautas a serem trabalhadas. Editores de imagem, e ampla equipe técnica compõe outros departamentos da redação.

Além de Governador Valadares, o Balanço Geral conta com equipes sediadas no Vale do Aço, mais precisamente em Ipatinga e também em Teófilo Otoni, o que torna o programa um verdadeiro meio de representatividade regional.

Avesso as câmeras, porém, de extrema importância para a realização do BG, está o atual diretor de jornalismo da emissora, Júnior Albuquerque, que segue à frente do cargo por aproximados três anos.

Albuquerque coleciona uma longa história com o jornalismo da TV Leste. Já havia trabalhado na casa por quase duas décadas. Após um hiato de dez anos, retornou. Ele é quem segue na responsabilidade por articular contatos, conseguir furos de reportagem e gerenciar toda a equipe de funcionários, tendo ele a responsabilidade de dar a palavra final a todo o conteúdo veiculado no Balanço Geral.

“O Balanço Geral é feito por várias mãos, uma grande equipe. Estou feliz em fazer parte desta equipe, espero seguir por aqui por um longo tempo. Agradeço a Deus todos os dias pelo carinho e respeito e sigo sempre a repetir: bora tocar o barco”, resume Albuquerque.

Divulgação TV Leste

A editoria do programa é chefiada pelo jornalista Felipe Ribeiro que está à frente do cargo desde 2021. Apesar de jovem, Ribeiro tem uma longa história com o programa, sendo ele inicialmente contratado em 2017, ocupando a função de editor de caracteres. Após concluir a graduação em jornalismo, recebeu a missão de ser o editor do extinto quadro “A Hora do Venenoso”, inspirado nos moldes da versão exibida em São Paulo. Entre 2019 e 2021, ocupou a função de editor assistente, até, enfim, ser efetivado como editor-chefe.

“Gerir informação e conteúdo de um programa que se configura com um periódico eletrônico, que é exibido para quase dois milhões de pessoas é uma responsabilidade muito grande. Temos o desafio de levar notícias boas e ao mesmo tempo notícias ruins para todos os públicos diariamente”, citou Ribeiro como sendo este, o principal desafio enquanto editor.

Divulgação TV Leste

Canal de publicidade e negócios

Consolidado no meio publicitário e com bons índices de audiência, o BG se configura como um importante meio indutor de publicidade e realização de negócios, sendo uma excelente opção para empresários locais e regionais divulgarem marcas e modelos comerciais com o propósito de buscar nichos variados de consumo.

O título de capitalização Super Vale, representado pela empresária Andrea Navarro é um dos produtos que há mais tempo tem o noticiário como meio de divulgar seu “player de mercado”.

“É inquestionável a relevância do Balanço Geral para qualquer anunciante, principalmente pela habilidade de se conectar com o público, entendendo suas necessidades, interesses e anseios”, resumiu Andrea Navarro.

A empresária ainda deixou uma nota meritória ao programa. “Parabéns a toda equipe do Balanço Geral da TV Leste, pelos seus 15 anos de dedicação ao público mineiro. Essa longevidade é um reflexo da capacidade de adaptação e da relevância de toda equipe. Sucesso pra vocês. E quem venha mais 15 anos”, explanou Andrea.

Divulgação TV Leste

Principais quadros da atração

Com exibição diária de segunda à sexta-feira, o programa pontualmente começa às 11h50. Ao longo da exibição o telespectador tem a oportunidade de se informar sobre os mais variados assuntos de destaque, desde temas jornalísticos, entretenimento, esportes, culinária e outros mais.

Outro ponto de destaque do Balanço Geral da TV Leste são os quadros artísticos, como, por exemplo, as mensagens enviadas pelo telespectador via WhatsApp, onde Nicomedes interage de maneira descontraída. Além disso, há a tão esperada “dancinha”, que é um momento de descontração onde o apresentador segue nos embalos dos principais hits do momento.

Às sextas-feiras, no encerramento da atração é realizado o quadro Música no BG, onde artistas locais têm a oportunidade de apresentar seu talento, configurando assim um ótimo meio de divulgação dos mais variados talentos regionais, visto que a atração atinge cidades das regiões dos Vales do Rio Doce, Aço, Mucuri, Jequitinhonha e parte da Zona da Mata mineira.

Homenagens

A RECORD, enquanto parceira de suas afiliadas, também se manifestou e prestou uma homenagem aos quinze anos do Balanço Geral, exibido pela TV Leste. André Dias, superintendente de rede da emissora, dispensou parte de seu tempo e gravou um vídeo onde ressaltou a importância da emissora no estado de Minas Gerais.

“São 15 anos de Balanço Geral na nossa TV Leste. Este importante programa, que compõe a grade desta importante emissora no Estado de Minas, está de aniversário e comemorando, de forma justa e merecida, com um jornalismo de muita qualidade e muito entretenimento. Parabéns Balanço Geral, TV Leste!”, afirmou André Dias.