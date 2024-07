Top TV, de Rejes Salomão, renova contrato e segue na grade da TV Leste | RECORD mais uma temporada

TV Leste |Do R7

Divulgação TV Leste

GOVERNADOR VALADARES (MG) – O Sistema Leste de Comunicação, representado pelo diretor Rodrigo Gualberto, e o gerente de Marketing do grupo, Yuri Coelho, receberam na manhã da última quarta-feira (10) o apresentador Rejes Salomão. O comunicador é uma referência local com forte atuação na cobertura de eventos sociais, entretenimento e assuntos diversos. Tem bom trânsito entre anônimos e famosos, sendo muito conhecido não só em Governador Valadares e região, mas também em diferentes pontos do Brasil.

O encontro aconteceu na sala de Gualberto. Na oportunidade o cenário de mídia local foi estudado, metas traçadas e o mais importante: Rejes e Gualberto, realizaram a assinatura de renovação do contrato firmado entre as partes, garantindo assim, a exibição do programa Top TV, há mais de dez anos no ar, para mais uma temporada nas tardes da emissora.

Rejes começou sua carreira há trinta e três anos na TV Rio Doce. Bom de memória, ele precisou a data exata: 14 de novembro de 1991. Afirmou que entrou no meio por incentivo do senhor Edison Gualberto (pai de Rodrigo), um dos fundadores do Sistema Leste de Comunicação, ao lado de Getúlio Miranda, que integra o Sistema.

“Você tem futuro na TV, porque você fala fácil. Eu sempre guardei isso”, relembra Rejes, em referência a Edison Gualberto. Ele prossegue dizendo que se sente em casa na TV Leste e faz um afago ao atual diretor Rodrigo Gualberto, seu amigo pessoal de anos, conforme afirma.

Quanto ao futuro, Rejes afirma que tem investido em novos equipamentos, tudo pensado para trazer a seu público um conteúdo de melhor qualidade.

Outro ponto destacado por ele é o lançamento recente do Podcast Top TV, onde ele, junto aos respectivos, entrevistados podem bater um papo mais alongado e de forma descontraída.

Recentemente, o podcast contou com a presença do cantor sertanejo Leonardo. Mais à frente será a vez da participação da dupla Gino e Geno. Os que desejam acompanhar as entrevistas, basta pesquisar nas plataformas Instagram ou YouTube: Poscast Top TV.

Rodrigo Gualberto destaca que os programas independentes exibidos na grade da TV Leste reforçam o papel da emissora de fortes laços regionais, possibilitando assim, que as cidades mais distantes de Governador Valadares sejam representadas na programação diária, sendo este o caso do programa Top TV.

“Terceirizar programas possibilita criar vínculos com os locais, onde nosso jornalismo não consegue ir de imediato. Demandas são trazidas de determinada cidade e assim, elos são criados e melhoramos nossa audiência”, conclui.

Divulgação TV Leste

Texto: Warley Sobrinho