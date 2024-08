TV Car renova contrato e segue na TV Leste por mais uma temporada O programa, de Kennedy Oliveira, faz parte da grade da TV Leste há mais de 14 anos TV Leste|Do R7 22/08/2024 - 10h43 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h43 ) ‌



Divulgação TV Leste

Kennedy Oliveira, idealizador e apresentador do programa TV Car, já acumula 34 anos à frente da atração, consolidando-se como uma figura central no mercado automobilístico de Governador Valadares. Com uma longa trajetória na televisão, Kennedy destaca o sucesso do programa e o impacto que ele teve na vida dos valadarenses apaixonados por carros. A parceria entre o Sistema Leste de Comunicação e TV Car segue a todo vapor. O programa segue por mais uma temporada na grade de programação da TV Leste.

Criado em 1992 na TV Rio Doce, o TV Car nasceu de uma inspiração que Kennedy trouxe dos Estados Unidos, onde passou sua infância e aprendeu sobre jornalismo e televisão. “Eu tenho aqui como a minha casa. Já são 14 anos na TV Leste e 34 anos fazendo a TV Car. Essa parceria veio de uma forma inesperada da minha parte”, relembra Kennedy. Ele enfatiza que, ao trazer o conceito do programa para o Brasil, encontrou um público ávido por informações sobre automóveis. “Aqui no Brasil, o programa funcionou, a carência de informação de carro e o brasileiro que por si só é apaixonado por carro, impulsionou muito as vendas.”

A renovação do contrato com a TV Leste é vista por Kennedy como uma prova do sucesso contínuo do programa. E ele expressa grande satisfação em seguir nessa jornada. “É uma satisfação muito grande estar renovando [o contrato com a TV Leste] a cada ano que passa e pretendemos ficar aqui por muitos anos.”

Kennedy também destaca a complexidade da produção do TV Car, que envolve uma logística intensa e uma equipe dedicada. “A matéria que a gente grava pela manhã já vai ao ar à tarde, tem o programa de domingo que é ao vivo, que já é outra logística”, conta. Ele se mostra especialmente orgulhoso da equipe que trabalha ao seu lado, enfatizando o comprometimento de todos com o sucesso do programa. “Eu me sinto prazeroso quando estou na frente de uma câmera, eu esqueço que tenho problemas do dia a dia, esqueço o meu telefone e me dedico ao público; saber o que ele está querendo, o que ele está procurando e de que forma eu vou informar a respeito dos carros que serão anunciados, a respeito da própria empresa que estou representando. Cada dia é um dia, mas uma coisa que eles têm igual é o prazer de estar fazendo o que eu faço. É complicado? É. Nós temos uma logística muito complicada, são 3 a 4 pessoas que saem para gravar de loja em loja todos os dias”, disse o apresentador.

‌



Um dos marcos do TV Car é o bordão “Negócio pra gente é coisa séria”, criado por Kennedy e que se tornou uma marca registrada do programa. “Quando eu criei esse bordão ‘Negócio pra gente é coisa séria’ eu não imaginava a dimensão que isso teria. Quando a gente veio com a segunda etapa do TV Car, em 2006, algumas pessoas copiaram esse projeto e às vezes na hora de gravar na concessionária e até mesmo o telespectador assistindo na tv nos confundia com esses outros programas. Não querendo desmerecer ninguém, mas eles não levavam credibilidade ou seriedade àquilo que falavam de negócio de carro. Foi quando eu, sem propósito nenhum de ofender, disse: negócio com a gente é coisa séria. Eu quis dizer que no nosso programa, quem estava anunciando tinha certeza de seriedade e responsabilidade de vendas e pós-vendas”, explica.

Para ele, esse compromisso com a seriedade é o que garantiu a credibilidade do TV Car ao longo dos anos. Kennedy Oliveira continua firme na missão de informar e servir ao público de Valadares, mantendo a TV Car como um programa de referência no setor. “Aqui nós não estamos brincando de televisão para aparecer, pra ganhar ibope ou ser mais uma carinha. A gente está trabalhando, informando, levando ao telespectador aquilo que ele está buscando, que é o sonho de comprar um carro”, finaliza.