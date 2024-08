TV Leste celebra 41 anos Emissora começou atividades em 1983 e tem sido porta-voz do Leste de Minas há mais de quatro décadas. TV Leste|Do R7 23/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação TV Leste

Fundada por Edison Gualberto e Getúlio Miranda, a TV Leste comemorou neste mês de agosto mais um ano de muitas atividades e extensa programação jornalística. A emissora, atualmente filiada à RECORD, traz em sua grade programas conceituados no jornalismo brasileiro, como o Balanço Geral, o MG Record e vários outros que levam entretenimento, informação e cultura a 3 milhões de telespectadores. Hoje a TV Leste chega à população dos Vales do Rio Doce, Aço, Mucuri, Jequitinhonha e Zona da Mata Mineira.

Mas para chegar onde está, muito trabalho foi feito. Getúlio Miranda, um dos fundadores da TV Leste e integrante do Sistema Leste de Comunicação, recorda o esforço que ele e seu antigo sócio Edison Gualberto fizeram para a construção da TV. “A gente começou tudo com a Rádio Imparsom FM, em 1970. Em 1969 o homem foi à lua e em 70 começamos com a rádio. Como a gente precisava muito ir à Brasília, por causa da concessão da rádio, veio a ideia. Nessa época a gente pegava o ônibus aqui, ia até Belo Horizonte, tomávamos banho na rodoviária, vestíamos um terno, para depois pegarmos o avião para Brasília. Era muito mais difícil naquela época. A gente chegou até a pegar dinheiro com amigos para conseguir chegar a Brasília. O crescimento da empresa foi consequência de muito trabalho. E é assim até hoje”, relembra.

Divulgação TV Leste

Quem confirma a história é Leonardo Miranda, filho de Getúlio, atualmente sócio proprietário do Sistema Leste de Comunicação e um dos diretores da TV Leste. “Eu sempre participei de tudo, desde pequeno. Desde a época da reforma desse prédio, que era uma faculdade, até a construção dos prédios onde ficam as rádios, as torres, etc. Para mim é uma gratificação dar continuidade à empresa, com todo respeito ao senhor Edison, ao Rodrigo [Gualberto], que é meu sócio hoje. Fico muito feliz e realizado de ver a empresa crescer cada vez mais. Especialmente porque sei o trabalho que deu para construir tudo. Os equipamentos sempre foram muito caros. Geralmente são comprados em dólar, e quando tudo começou, o dólar era ainda mais caro que hoje. Sem contar a dificuldade que havia de importar equipamentos. Então foi necessária muita dedicação para estamos aqui”, destaca.

Rodrigo Gualberto, diretor da TV Leste e sócio proprietário do Sistema Leste de Comunicação, se emociona ao falar do crescimento da empresa. “Foi maravilhoso ver o crescimento da emissora até hoje. Começamos a retransmitir a programação da Manchete em 1985. Em 1987 fomos para a Globo e ficamos lá até 2007. Após essa data iniciamos a parceria com a RECORD, na qual estamos até hoje. Em todo esse período vivemos várias transformações tecnológicas e inovações digitais. Mesmo com tantas mudanças, continuamos com a mesma missão de informar, entreter e contribuir para a educação da nossa região, com um conteúdo de qualidade”, destaca.

‌



Já pensando no futuro, Gualberto destaca as metas da emissora. “O que eu espero é que estejamos integrados com as novas tecnologias, com as novas oportunidades, fazendo fusões e aquisições para continuarmos entretendo e informando com qualidade”, afirma.

Atualmente, apenas a TV Leste gera cerca de 85 empregos diretos e vários indiretos. A emissora faz parte do Sistema Leste de Comunicação, um conglomerado de empresas de comunicação, localizada no bairro Vila Rica, em Valadares. Além da TV Leste, integram o sistema o Diário do Rio Doce, jornal impresso e online com 66 anos de atividades, a Rádio Imparsom FM, com 44 anos de atividade, além da Rádio Ibituruna FM e a TV Rio Doce.