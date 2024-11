TV Leste estreia novo estúdio Novidade com tecnologia 4K levará mais qualidade para os milhões de telespectadores da emissora no Leste e Nordeste mineiro. TV Leste|Do R7 11/11/2024 - 17h47 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h47 ) twitter

Divulgação TV Leste

Há meses, a campanha espalhada pelas ruas e transportes públicos de cidades da região já anunciava: “Nova TV Leste: Moderna, digital, mais conectada com você!”. E, na segunda-feira (11), esse slogan ganhou vida e pôde ser atestado pelos telespectadores com a inauguração do novo estúdio da emissora. Com um investimento de meio milhão de reais e tecnologias importadas, o aguardado estúdio 4K marca uma nova era para a afiliada da RECORD, que promete transformar a experiência do público.

As primeiras transmissões no novo estúdio são no ‘Balanço Geral - Leste’, às 11h50, e no ‘MG RECORD’, às 18h55, de segunda a sexta, programas jornalísticos que já fazem parte do cotidiano dos mineiros e que agora chegam com qualidade visual inédita na região. Os investimentos, segundo o sócio proprietário do Sistema Leste de Comunicação, Rodrigo Gualberto, têm o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade da TV. “São equipamentos que compramos nos Estados Unidos, após uma visita à NAB Show, uma das maiores feiras de equipamentos audiovisuais realizada em Las Vegas. Nossa meta é não só melhorar a qualidade dos vídeos, mas também apresentar um jornalismo mais dinâmico, moderno, com novas possibilidades de cenário”, destacou.

Equipada com câmeras de última geração e um sistema que permite a captação de imagens Ultra HD, recurso ainda raro na televisão aberta brasileira, a nova estrutura posiciona a TV Leste como pioneira. Para a audiência, isso significa uma experiência mais próxima do real, tornando a transmissão de notícias e programas locais muito mais envolventes.

Para Júnior Albuquerque, diretor de jornalismo da emissora, o novo estúdio chega para consolidar e levar cada vez mais inovações ao telespectador. “O objetivo é sempre estar atualizado e, dessa forma, continuar sendo uma emissora que movimenta as regiões da nossa área. A nova estrutura é uma possibilidade de fazer projetos diferentes e explorar novas ideias. Vamos abrir um mundo de possibilidades criativas e estamos ansiosos para aproveitar esse upgrade”, diz.

O investimento também reflete o alinhamento da TV Leste com o avanço da televisão digital no Brasil. Com a TV 3.0 (DTV+), tecnologia prevista para ser implementada nos próximos anos, os espectadores terão ainda mais controle sobre o que assistir, integrando dispositivos e permitindo uma interação ainda maior. Dessa forma, com a sua nova estrutura moderna, a emissora já está preparada para o futuro, garantindo que, quando essa nova geração de TV digital se consolidar no país, ela esteja à frente na adaptação aos novos padrões.

Essa também é a visão de Nicomedes Felício, apresentador do Balanço Geral – Leste. Para ele, além de reforçar o compromisso de respeito da TV Leste com o público, o novo estúdio também mostra o quanto a emissora está atenta às tendências do mercado. “Os novos equipamentos são o que se tem de melhor no mundo e na tecnologia televisiva de ponta. [Então], não se trata simplesmente de uma nova roupagem visual ou estética. É muito mais. Representa a adesão da emissora ao fluxo de evolução tecnológica na qual estamos inseridos”, explica.

Além da qualidade de imagem, a tecnologia 4K abre portas para uma interação mais dinâmica com a audiência, permitindo aos apresentadores explorar diferentes ângulos e utilizar recursos visuais que antes não eram possíveis, o que amplia a conexão com o telespectador. “A televisão vem se renovando e olhando para várias camadas. O novo estúdio conversa com o público e a nova forma de consumir conteúdos. Hoje, as pessoas querem ‘consumir acolhimento’, se sentirem próximas, e com esse espaço, isso se torna possível”, destaca Júnior.

Por mais de 40 anos, a TV Leste tem sido um pilar na comunicação local, oferecendo informação e entretenimento de qualidade. Com cobertura de mais de 150 municípios nas regiões do Leste e Nordeste de Minas Gerais, a emissora alcança um público de mais de 3 milhões de pessoas e 1 milhão de residências. Assim, essa nova fase coloca a afiliada RECORD em um novo patamar de inovação e ainda fortalece o vínculo com os seus espectadores. “[Espero] que nosso público desfrute deste novo tempo de altíssimo nível de qualidade de imagem e de som”, conclui Nicomedes.

A partir desta segunda-feira (11/11), todos estão convidados a acompanhar o surgimento da nova TV Leste: ainda mais moderna e conectada com cada telespectador. Para acompanhar a novidade, basta sintonizar no canal digital 3 na televisão aberta, no Facebook da TV Leste ou no site do DIÁRIO DO RIO DOCE.