TV Leste participa do Encontro RECORD Sudeste no Rio de Janeiro A TV Leste | RECORD, apresentou um vídeo regional, mostrando sua programação local.

O Rio de Janeiro foi o palco do Encontro RECORD Região Sudeste 2024, evento que reuniu mais de 150 profissionais das emissoras que compõem a rede para uma troca de experiências com o mercado publicitário. A TV Leste | RECORD, apresentou um vídeo regional, mostrando sua programação local.

O encontro contou com a presença de importantes nomes da rede e do setor comercial da emissora. Entre eles, destacaram-se André Dias, Superintendente de Rede; Alarico Naves, Superintendente Comercial Multiplataforma; e Cláudio Barres, Diretor Comercial Núcleo Rede. Pela RECORD Rio, o anfitrião e diretor executivo Fábio Tucilho deu as boas-vindas aos convidados, acompanhado por Thomaz Naves, Diretor de Marketing e Comercial, e Luiz Piratininga, Diretor de Jornalismo.

A cerimônia de abertura foi comandada pelos apresentadores Marcus Marinho (RJ NO AR), Tino Junior (Balanço Geral RJ), Ernani Alves (Cidade Alerta) e Paloma Poeta (RIO BOM D+), que subiram ao palco para dar as boas-vindas aos presentes.

Depoimentos

As emissoras convidadas tiveram a oportunidade de apresentar vídeos regionais de suas programações, incluindo a TV Leste. Yuri Pimenta Nunes Coelho, gerente de marketing da TV Leste, comentou sobre a importância da participação no evento. “A apresentação da TV Leste no Encontro RECORD Região Sudeste veio para transformar ideias em novos negócios, divulgando nossos produtos, eventos e conhecendo o mercado publicitário. Foi um momento de networking com apresentadores como Adriane Galisteu, Paloma Poeta, palestrante Walter Longo, o diretor comercial e de marketing da RECORD Rio, Thomas Naves, e de 13 filiadas e afiliadas Record. Uma atualização para seguir em frente com as novidades na TV Leste”.

Para a Executiva de Contas da TV Leste, Melca Porto, o encontro serviu de aprendizado. “A TV Leste estar presente no Encontro das Emissoras do Sudeste da RECORD, no Rio de Janeiro, foi enriquecedor. Destaco a palestra sobre a influência da inteligência artificial no mundo e seu impacto futuro. Uma discussão essencial para o avanço da tecnologia e da sociedade.”

Na mesma linha de pensamento, a Executiva de Contas Vanessa Amorim destacou a inovação da RECORD para estreitar a relação com mercado. “Foi gratificante o Encontro Sudeste, com a troca de informações publicitárias, a tecnologia e os investimentos da Record em conteúdo, com suas superproduções, buscando criar soluções para estreitar a relação com o mercado”, afirma.

A Executiva de Contas da TV Leste e colunista social do DRD, Sheila Bicalho, também marcou presença no evento. “Para mim foi muito gratificante a participação no encontro. Agradeço a direção da TV Leste RECORD pela oportunidade de participar deste evento no Rio de Janeiro, que foi um marco para a minha carreira. Serviu para o meu crescimento profissional e pretendo colocar em prática todo o aprendizado do evento”, disse.

O evento também foi enriquecido com duas palestras de peso. Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital, compartilhou suas perspectivas sobre o futuro da mídia. José Marcelo Amaral falou sobre a TV 3.0, abordando as mudanças e oportunidades que a nova era trará.

Os convidados também assistiram a uma ação com atores da RAINHA DA PÉRSIA.

O ponto alto do Encontro foi a presença carismática da apresentadora Adriane Galisteu, que subiu ao palco para revelar as novidades programadas para o segundo semestre na RECORD.

FONTE: RECORD Rio

