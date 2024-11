Visita ilustre ao Sistema Leste de Comunicação TV Leste|Do R7 28/11/2024 - 09h07 (Atualizado em 28/11/2024 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste

O presidente da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), Gustavo Mendicino, e o assessor de comunicação da EMC, Bruno Sales, visitaram o Sistema Leste de Comunicação no dia 21 de novembro.

A EMC é responsável pela gestão da terceira maior emissora pública do país, a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Mendicino foi recepcionado pelos diretores do Sistema Leste de Comunicação, Rodrigo Gualberto e Leonardo Miranda, juntamente com o Analista de Marketing da TV Leste, Yuri Coelho, e Márcio Farias, gerente da TV Rio Doce.