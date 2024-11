Coordenadores de Marketing e Comercial da TV Paranaíba afiliada RECORD participam de imersão no maior evento de Growth, Marketing e Vendas do Brasil TV Paranaíba|Do R7 16/10/2024 - 17h53 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Paranaíba

O Growth Conference representa uma revolução no mercado de negócios ao apresentar uma “Visão Expandida sobre o Crescimento.” Com mais de uma década de experiência no desenvolvimento de frameworks e metodologias que impulsionaram o crescimento de centenas de empresas, o evento se consolidou como o principal ponto de encontro para aqueles que buscam as mais novas e eficazes alavancas de crescimento.

José Luís Rezende De Villa e Talita Luzio Reis, Coordenadores de Marketing e Comercial da TV Paranaíba, afiliada da RECORD, participaram ativamente do evento.

Com uma programação repleta de palestras e painéis conduzidos por profissionais de destaque, o evento conta com a presença de Sean Ellis, empresário, investidor e consultor em Growth. Ellis, fundador da maior comunidade global de Growth, a GrowthHackers.com, é também autor do best-seller mundial “Hacking Growth.”

Para José Luís, a participação neste evento fortalece a visão estratégica da TV Paranaíba, que se concentra em uma gestão orientada por resultados e baseada em dados. “Investir em Growth Marketing é otimizar os recursos de marketing para garantir resultados mais eficazes”, afirmou.

Talita também destacou a importância dessa imersão para seu desenvolvimento comercial. “Explorar esse universo é fundamental para o meu crescimento profissional, e compartilhar essa experiência com os executivos será extremamente enriquecedor”, comentou.