Diretor Comercial da RECORD Minas visita o Triângulo Wagner Espanha interage com equipe comercial da TV Paranaíba e viabiliza projeto de mídia para maior indústria de processamento de batatas do Brasil TV Paranaíba|Do R7 12/09/2024 - 09h15 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h15 )



A semana quente de setembro em Uberlândia foi amenizada pela presença do diretor comercial da Record Minas Wagner Espanha. O profissional com 15 anos de trajetória consolidada e bem sucedida no grupo participou de um breve encontro com os executivos de contas da TV Paranaíba na manhã de terça-feira (10). Espanha interagiu com a equipe de vendas e deu um panorama atualizado do mercado, as dificuldades enfrentadas em 2024 e o cenário otimista para esta reta final do ano e o que se projeta de bom para 2025.

“Tenho uma admiração enorme pelo Triângulo Mineiro e acredito bastante na força dessa região. A TV Paranaíba é um veículo modelo para a nossa rede e sempre que posso quero estar perto para agregar bons negócios para todos nós”, enfatizou o gestor.

Divulgação TV Paranaíba

À tarde, o expediente foi no município de Perdizes, a pouco mais de 100 quilômetros de Uberlândia. Lá está a Bem Brasil, a maior indústria processadora de batatas para consumo doméstico e estabelecimentos alimentícios. Domina metade do share nacional e está no mercado há quase 18 anos. Começou a investir em mídia a partir de 2019 e recentemente passou a figurar na carteira de clientes net da Record com um projeto amplo de comunicação.

Divulgação TV Paranaíba

Para o superintendente do Grupo Paranaíba Rogério Silva “este trabalho de conexão das emissoras de Minas fortalece a percepção do mercado a respeito da força da Record na projeção de marcas e construção de reputações”, declarou.