Grupo Paranaíba de Uberlândia/MG inova em gestão de negócios multiplataforma e contrata executivo com 40 anos de mercado O grupo está transformando a comunicação de seus veículos em uma solução integrada e completa para o mercado TV Paranaíba|Do R7 17/10/2024 - 09h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h38 )

Divulgação TV Paranaíba Rogério Silva e Júlio Paiva, que assume a recém criada Diretoria de Negócios Multiplataforma do Grupo Paranaíba de Comunicação, em Uberlândia/MG

O Grupo Paranaíba de Comunicação opera em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, há quase 46 anos. Contempla a TV PARANAÍBA, Afiliada RECORD desde 2003, além das rádios PARANAÍBA FM, EDUCADORA 90.9 e o portal PARANAÍBA MAIS. Todos os negócios de mídia passam a operar a partir de hoje em Multiplataforma, seguindo uma tendência de mercado já adotada pela RECORD.

Para reforçar este conceito, trouxe para o seu quadro de colaboradores o executivo JÚLIO PAIVA, com 40 anos de atuação. Passagens por Opec, Marketing, gerência de vendas, direção comercial e gestão de novos negócios em mídia. Vasto currículo em veículos de comunicação de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E profundo conhecedor do mercado mineiro, além de um relacionamento extenso com grupos de comunicação por todo o Brasil.

“A contratação do Júlio Paiva atende a um anseio do grupo em transformar a comunicação de seus veículos em solução completa para seus clientes. Temos forças distintas em cada um deles, a exemplo da alta audiência AB da Educadora, da liderança absoluta da Paranaíba FM, da maior programação regional de Minas Gerais na TV Paranaíba e na instantaneidade da informação no portal Paranaíba Mais, um fenômeno de crescimento em tão curto espaço de tempo”, declara o superintendente do Grupo Paranaíba Rogério Silva.

Júlio Paiva é carioca, atua no mercado de Uberlândia desde 1996 e se diz apaixonado por esta cidade. No período de 2014 a 2020 fez uma pausa e dirigiu o comercial de um grande grupo de comunicação em Campinas, SP. Ele conta porque aceitou o convite da afiliada Record do Triângulo Mineiro: “Deu match. Desde o carinho na abordagem, das primeiras conversas, parecia que já nos conhecíamos há tempos. A conexão de ideias, os desafios que me instigam, a admiração pelo grupo, pelos profissionais talentosos da casa que já conhecia. Tudo é energia, tudo bateu. A humildade com que a empresa age no mercado gerou uma identidade forte comigo. Fui cuidado, muito bem cuidado em todos os momentos. Agora eu sou Grupo Paranaíba. Gratidão à Família Castro Santos, ao amigo Rogério Silva e aos conselheiros”, diz o diretor de negócios multiplataforma.

O Grupo Paranaíba emprega atualmente pouco mais de 200 colaboradores, cobre uma região de 90 municípios e tem público potencial de 3 milhões de pessoas, numa das regiões mais ricas do agronegócio, indústria e logística do Brasil.