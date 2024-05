Grupo Paranaíba renova aliança com Kantar IBOPE Media

Alto contraste

Divulgação TV Paranaíba

A Paranaíba FM é lider de audiência no mercado de Uberlândia desde 1989. A rádio Educadora 90.9 é a preferida no segmento adulto contemporâneo. A TV Paranaíba, afiliada RECORD, tem uma vice-liderança consolidada há quase 16 anos. Índices atestados por pesquisas de opinião pública nas quais os veículos do Grupo Paranaíba de Comunicação investem ano a ano.

Na última quinta-feira, 23 de maio, as executivas da Kantar IBOPE Media Gabriela Vitral e Carol Costa estiveram na cidade para um encontro realizado pela APP - Associação dos Profissionais de Propaganda - e fizeram uma visita ao Grupo Paranaíba. Falaram das inovações implantadas nos métodos de pesquisa em cidades de médio porte e do interesse em trazer para Uberlândia a ferramenta People Meter, adotada em 15 grandes centros no Brasil com medição instantânea de audiência em televisão. Segundo Gabriela Vitral “Uberlândia é um mercado importante para o país, maior que muitas capitais. A Kantar está atenta a isso”, disse a executiva.

“Hoje apenas Campinas, no interior paulista, participa do PNT - Painel Nacional de Televisão - fora do espectro de capitais. Há uma expectativa de que Uberlândia avance neste sentido nos próximos anos. Para 2024 fizemos um novo investimento em rodadas de pesquisa ainda no modelo habitual”, declarou o superintendente do grupo Rogério Silva.

A Kantar Ibope foi agraciada com a Medalha Comemorativa dos 45 anos do Grupo Paranaíba por participar dessa história e atestar a ascensão dos veículos ao longo de quase 2 terços de sua existência.