O Grupo Paranaíba como ferramenta multiplataforma Solução em todas as camadas da comunicação é tendência para simplificar e pluralizar entregas comerciais TV Paranaíba|Do R7 06/11/2024 - 15h24 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h27 )

Divulgação TV Paranaíba

Agora, é possível medir em tempo real a audiência de televisores sintonizados na programação da TV Paranaíba, afiliada RECORD, em smart TVs. Por meio do Zedia, uma plataforma inovadora, a emissora promove uma experiência única de interatividade entre a TV aberta e o público. Essa é apenas uma das muitas novidades que o Grupo Paranaíba trouxe ao mercado anunciante de Uberlândia em um evento que lançou o Paranaíba Conecta – a primeira emissora de Minas Gerais a oferecer uma solução de mídia programática.

Segundo Bruno Pacheco, CEO da Zedia, a parceria com a TV Paranaíba viabiliza que emissoras de TV aberta e anunciantes aproveitem o crescimento da TV conectada, explorando ao máximo o potencial dessa plataforma de conteúdo. “Nossas campanhas oferecem segmentação precisa, garantem segurança para a marca (brand safety) e permitem o direcionamento dos anúncios para o público mais adequado, com segmentação por localização, hábitos e interesses,” explica Pacheco. Ele destaca ainda que a plataforma garante a exibição dos anúncios ao lado de conteúdos produzidos e transmitidos pela TV aberta, permitindo um ambiente seguro para os anunciantes. Além disso, o desempenho dos anúncios pode ser monitorado em tempo real, com métricas detalhadas.

Rogério Silva, superintendente do Grupo Paranaíba de Comunicação, vê a parceria como uma importante ferramenta para melhorar a mensuração de audiência e garantir entregas comerciais mais assertivas. “Embora a TV 3.0 ainda não esteja disponível, estamos atentos às oportunidades que a tecnologia já nos oferece. Essa parceria com a Zedia mostra nosso compromisso com as demandas de anunciantes e telespectadores. Estamos mais uma vez na vanguarda, o que sempre foi uma característica de nossos veículos. "

O evento também apresentou as agências e anunciantes as novidades da programação da TV Paranaíba: Fala Povo, com o apresentador Junior Oliveira, e Você, com Mônica Cunha. Esses dois programas oferecem oportunidades únicas para as marcas se conectarem com o público por meio de conteúdos relevantes, plurais e autênticos. Além disso, o evento marcou a apresentação de Júlio Paiva - Diretor de Negócios Multiplataforma, ao mercado.

Divulgação TV Paranaíba

O Grupo Paranaíba agora se posiciona como multiplataforma, abrangendo um ecossistema diversificado: TV Paranaíba, afiliada RECORD, Paranaíba FM, Educadora 90.9, Portal Paranaíba Mais, eventos e OOH.

Essa jornada permite que as marcas estejam presentes em diferentes canais e alcancem variados públicos, seja em casa, nas ruas e no mercado. O futuro do Grupo Paranaíba é aqui, é agora.