Paranaíba Mais: o novo portal de notícias conectado com sua região

Divulgação TV Paranaíba

Minas Gerais ganha um novo portal de notícias: o Paranaíba Mais, que entra no ar a partir desta terça-feira (25). Ele nasce com a missão de informar com qualidade e responsabilidade, além de contribuir para o desenvolvimento da comunidade e do mercado.

Com foco em jornalismo factual, plural, ágil e com tecnologia de ponta, o portal vai oferecer, principalmente, a cobertura das cinco regiões de atuação do Grupo Paranaíba: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Pontal do Triângulo, Noroeste e Sul de Minas.

Como um veículo digital e sem fronteiras, o portal deve trazer também os fatos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo.

Para o superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva, o Paranaíba Mais tem um papel fundamental a desempenhar na região: “O portal veio para ser um veículo de informação confiável e plural. Queremos oferecer ao nosso leitor um conteúdo de qualidade, que o ajude a se manter informado sobre o que acontece em suas cidades e na região. Acreditamos que a informação é um dos principais pilares para o desenvolvimento de qualquer comunidade.”

A equipe do Paranaíba Mais é formada por jornalistas qualificados, comprometidos com a apuração precisa, a produção de conteúdo relevante e a imparcialidade.

O diretor de Jornalismo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta, ressalta a importância do jornalismo factual para o portal: “O Paranaíba Mais se destaca pela sua cobertura factual e imparcial. Nossa equipe de jornalistas é comprometida com a verdade e vamos buscar sempre oferecer aos nossos leitores informações precisas e confiáveis. Acreditamos que esse é o caminho para construir um jornalismo de qualidade e relevante para a população.”

O portal contará também com colunistas renomados e especialistas em diversas áreas, que trarão análises e insights sobre os principais acontecimentos do dia a dia, como Mônica Cunha, Rogério Silva, Danilo Caixeta e Caroline Aleixo.

A Gerente de Conteúdo Digital do Paranaíba Mais, Flávia Reis, explica como o portal vai se diferenciar da concorrência: “O portal oferece ao público uma experiência completa de consumo de conteúdo. Além de notícias em texto, temos vídeos, infográficos e outras ferramentas para que o público possa se manter informado de forma dinâmica e interativa. Também mantemos uma forte presença nas redes sociais, para que possamos interagir com a nossa audiência e construir uma comunidade em torno do portal.”

O Paranaíba Mais já está disponível em seu site https://paranaibamais.com.br.