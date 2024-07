Profissionais da TV PARANAÍBA, afiliada RECORD no Triângulo Mineiro, participam do 5º Fórum de Criatividade, Empreendorismo e Marketing O fórum focou em como superar desafios e fortalecer os negócios em cenários cada vez mais competitivos TV Paranaíba|Do R7 30/07/2024 - 09h55 (Atualizado em 30/07/2024 - 09h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação TV Paranaíba Marketing, Promoção & Eventos, Opec, Merchandising e Comercial

Na quarta-feira (24), profissionais da TV Paranaíba das áreas de Opec, Comercial, Merchandising, Promoção & Eventos e Marketing participaram do 5º Fórum de Criatividade, Empreendedorismo e Marketing, realizado pela Associação de Profissionais de Propaganda.

A abertura do evento foi marcada por encontros e reencontros entre os participantes do fórum. Logo depois, todos se reuniram para um contagiante bate-papo sobre empreendedorismo feminino com a jornalista Fabiana Barcelos, Vivi Duarte, CEO do Plano Feminino, e Fabiana Machado, Presidente da Tom Comunicação. Em seguida, aconteceu o painel de Marketing Digital e Storytelling, conduzido pelo publicitário e jornalista Eduardo Soares, Patrícia Weiss, professora e empreendedora, e Willian Rocha, Superintendente de Marketing da FGV. Eles discutiram vários assuntos, incluindo a produção de vídeos curtos que despertam desejo, interesse e vontade no consumidor, além de comerciais de TV que contam histórias comoventes. Houve também uma rodada de conversa sobre Economia Criativa com a empreendedora Germana Uchôa, Liza Rocha, CEO da Oca Energia, e Ana Flávia Martins, Diretora Executiva de Franquias da Algar Telecom.

Divulgação TV Paranaíba Marketing e Comercial

Na programação do evento, estavam previstas duas palestras. Pela manhã, Jamil Albuquerque, Presidente da MasterMind, conduziu uma sobre “A Arte de Liderar Pessoas”. No período da tarde, Bruno Leonardo, Vice-presidente da Exame Corporate Education, ministrou uma palestra sobre inteligência artificial e inovação tecnológica, compartilhando sua experiência no evento SXSW com dados enriquecedores sobre inovações. Ele também deu uma palinha sobre inteligência artificial, proporcionando aos participantes diversos insights.