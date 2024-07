Sábados na TV Paranaíba: ‘A Hora da Venenosa Minas’ ganha mais tempo e ‘Shop Car’ está de cara nova

‌



A+

A-

Os sábados estão mais divertidos na tela da TV Paranaíba RECORD com uma edição especial de ‘A Hora da Venenosa Minas’. O programa de fofocas, que já é um sucesso de segunda a sexta-feira, agora tem a edição também aos sábados. Na bancada, estão Helen Vilela, Dona Edna e, claro, a cobrinha Judite. O trio traz as fofocas mais quentes com as línguas afiadas!

Divulgação TV Paranaíba

Mais entretenimento na TV Paranaíba

Além de uma grade de programação maior e diversificada, a TV Paranaíba vai melhorar o que já era bom. O Shop Car, programa especializado na revenda de carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos, ganha um novo formato e identidade visual que certamente vai conquistar os apaixonados por motores.

Divulgação TV Paranaíba

Flávio Machado, diretor comercial do Grupo Paranaíba, comenta que a evolução da marca representa um maior potencial para negócios. “Acredito que o que temos de maior relevância nessa transição é manter a essência do programa e sua história tão tradicional com a experiência da venda de veículos. Trazemos para a atualidade um conceito que traduz o objetivo do Shop Car em conversar com apaixonados por carros e criar um ambiente de negócios. A marca evolui, assim como nossos formatos comerciais pra entregarmos qualidade para audiência e oportunidade para o anunciante”, concluiu.

E esta é a programação local aos sábados: