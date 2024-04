TV Paranaíba afiliada a RECORD e Educadora 90.9 participam do maior evento de Beach Tennis Amador do Brasil O Grupo Paranaíba apoia grande evento de Beach Tennis em Minas Gerais

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Paranaíba

A TV Paranaíba, afiliada à RECORD, e a Educadora 90.9 foram emissoras oficiais do maior evento de Beach Tennis amador do Brasil. Foram cinco dias com muitos jogos e músicas ao vivo.

O evento aconteceu de 10 a 14 de Abril, com jogos todos os dias, e a partir do dia 11 iniciou-se a rodada de shows, que contou com a Banda Venosa, levando um repertório de pop e rock e de outros gêneros. E no dia 14 teve a apresentação da banda Kamisa 10 e o cantor Thiaguinho, levando para o público samba e pagode de qualidade.

A Educadora 90.9 esteve presente com a ativação “Acerte ao Alvo” durante a competição de Beach Tennis no Praia Clube, oferecendo aos competidores uma forma diferente e descontraída de ganhar prêmios, além de intensificar a sua conexão com o target alvo.

Divulgação TV Paranaíba

Já a marca da TV Paranaíba, afiliada à RECORD, fez sua ação de ativação de forma diferente, fazendo as pessoas se divertirem com vídeos ou fotos para redes sociais feitas dentro de uma cabine com luzes de LED.

Publicidade

Divulgação TV Paranaíba

E ainda, houve a cobertura através da rede social da TV Paranaíba no evento, apresentada por Ediani Almeida, realizando entrevistas com o público, flashes dos shows e chamadas ao vivo no Instagram.

E assim encerrou a 5ª Edição do The Music Beach, um evento cheio de energia e com o propósito de unir saúde e entretenimento.