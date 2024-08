TV Paranaíba afiliada a RECORD realiza ação integrada para lançamento do programa “Acerte ou Caia” TV Paranaíba está sempre se destacando pelo empenho em engajar os telespectadores e seus colaboradores. TV Paranaíba|Do R7 26/08/2024 - 09h59 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h05 ) ‌



Divulgação TV Paranaíba

A TV Paranaíba afiliada a RECORD, promoveu no dia (16) uma ação integrada para divulgar o lançamento do programa “Acerte ou Caia”.

A ação teve início no Terminal Central de Uberlândia (local de integração do transporte coletivo urbano), onde foi instalado em uma das entradas um brinquedo especial. Os participantes foram desafiados a responder perguntas dentro de um minuto, testando seus conhecimentos e habilidades. Aqueles que erravam caíam em uma piscina de bolinhas. A iniciativa atraiu um grande público e foi transmitida ao vivo durante o programa “Balanço Geral Tarde,” com a apresentação de Raphael dos Anjos no estúdio e cobertura ao vivo do repórter Tárcis Duarte.

Para ampliar o alcance da ação, influenciadores regionais, como Mari Cunha e Dudu Gontijo, compartilharam nas redes sociais a diversão de jogar o jogo de tabuleiro do programa. O engajamento digital ajudou a aumentar a visibilidade para a estreia, aproximando ainda mais o público da nova atração da RECORD.

A TV Paranaíba também utilizou os programas locais como plataformas de divulgação. Durante o “Balanço Geral Manhã,” apresentado por Júnior Oliveira, o “Manhã Total,” com Mônica Cunha, e o “Hora da Venenosa,” com Dona Edna, Helen Vilela e Judite, os apresentadores reforçaram o convite para que o público acompanhasse o “Acerte ou Caia,” ideal para toda a família.

‌



O envolvimento dos colaboradores do Grupo Paranaíba foi essencial para o sucesso da campanha. Além de participarem ativamente das ações internas de divulgação, eles contribuíram para a promoção do programa com entusiasmo e dedicação, refletindo o compromisso da TV Paranaíba em proporcionar entretenimento de qualidade.

Com essa ação integrada, a TV Paranaíba reafirma seu compromisso em inovar e interagir com sua audiência, sempre com foco em proporcionar experiências únicas e engajadoras.