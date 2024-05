TV Paranaíba, afiliada RECORD, recebeu visitas de entidades importantes no mês de abril A TV Paranaíba está sempre aberta a ser porta-voz das empresas mineiras

A TV Paranaíba, afiliada RECORD, mantém uma boa relação entre as classes política e empresarial do estado de Minas Gerais e isso se refletiu em visitas de instituições relevantes neste mês de abril de 2024, à sede da emissora.

No dia 24 de abril, recebemos representantes da empresa EPR Triângulo, concessionária responsável pela administração de diversos trechos de rodovias no estado de Minas Gerais. O diretor executivo da empresa Diogo Nascimento, e a assessora de comunicação Daniela Savaget, foram recebidos pelo diretor de jornalismo Danilo Caixeta. Eles discutiram sobre a estrutura da empresa e os projetos que ela tem para 2024 no estado.

No dia 22 de abril, a EBSERH, empresa que administra o Hospital de Clínicas da UFU e diversas outras unidades hospitalares universitárias pelo país, visitou a TV Paranaíba em busca de alinhamento de estratégias, além de tratar detalhes da inauguração da sede do novo Hospital de Clínicas, que deve acontecer em junho.

Em 1 de abril, a nova Diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig Cristiana Kumaira e alguns de seus auxiliares diretos, também visitaram a emissora para estreitar relacionamento no sentido de oferecer assuntos e fontes para reportagens bem como tratar de possíveis e futuras parcerias institucionais. Os representantes da concessionária de energia elétrica, foram recebidos pelo Diretor de Jornalismo Danilo Caixeta e pelo Superintendente Rogério Silva, que entregou a medalha comemorativa dos 45 anos do Grupo Paranaíba.

Além das visitas e das pautas tratadas pontualmente, nossos visitantes ficaram por dentro da nossa programação de conteúdo online e do nosso portal de notícias, que em breve estará no ar.