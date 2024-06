TV Paranaíba marca presença ENCONTRO RECORD REGIÃO SUDESTE 2024

Alto contraste

As emissoras convidadas apresentaram vídeos das programações locais, proporcionando uma oportunidade de trocar experiências, conhecer melhor outras realidades e fazer networking com profissionais do mercado publicitário.

Rogério Silva, Superintendente do Grupo Paranaíba, falou sobre a importância de se conectar e ampliar a visão de mercado, já que a programação da RECORD alcança as cinco regiões do país. “A gente foca no mercado nacional porque tem muitos clientes que se interessam por regiões onde eles não estão fisicamente”, concluiu.

Para o Diretor Comercial e Marketing Flávio Machado, “o Encontro Sudeste é uma oportunidade para apresentar nosso portfólio às praças e ao mercado do Rio de Janeiro de agências e anunciantes. É também um momento de interação com as praças do Sudeste e de outras regiões do Brasil para fortalecer a relação comercial, trocar experiências e gerar oportunidades de negócios.”

O evento também contou com palestras sobre temas contemporâneos, como inovação, transformação digital e a TV 3.0, destacando a personalização de conteúdos e as novas oportunidades de interatividade com o público.