Make Up Run 2024 a Corrida e Caminhada Feminina do Grupo Thathi O evento realizado pela TV Thathi | RECORD e pela Novabrasil Campinas, reuniu milhares de mulheres em Campinas; veja ganhadoras

Divulgação TV Thathi

A 9ª edição da Make Up Run, Corrida e Caminhada Feminina da TV Thathi e Novabrasil Campinas, reuniu milhares de pessoas na tarde deste sábado, 18 de maio, no Parque Ecológico, em Campinas. Famílias inteiras marcaram presença para torcer por suas competidoras favoritas.

A corrida e caminhada mais charmosa de Campinas agradou pessoas de todas as idades. Com uma estrutura totalmente preparada para as atletas, inclusive com alongamento antes da prova, o evento contou ainda com a ativação das tendas dos patrocinadores: Unimed Campinas, Maravilhas do Lar e Skechers, e do apoio da Campinas Celular, Lindoya Verão e De Marchi. Além disso, os patrocinadores presentearam as cinco primeiras do podium, e ainda teve sorteio de vários brindes e presentes para as participantes!

O percurso com cerca de seis quilômetros ganhou um colorido especial com o belo entardecer no local.

Divulgação TV Thathi

Edna Maria de Almeida, de 35 anos, foi a grande vencedora da edição deste ano. Com um tempo de 22 minutos e 22 segundos, a atleta da equipe Amizade Run foi a primeira a cruzar a linha de chegada.

Najara Cristina Louzada, da Noblu Sport, garantiu a segunda colocação com 22:35, seguida por Rafaela Damázio da Silva Azevedo, com 23:40, Letícia Soares, da MS Corrida, que marcou 24:29, e Paula Mizukami, que fechou o pódio de premiação atingindo o tempo de 24:32.

A Make Up Run reuniu mulheres de diversas faixas etárias, um evento super democrático, mesmo para aquelas que começaram recentemente o treino, já que o percurso poderia ser feito também como caminhada!

O Grupo Thathi, através de eventos, como a Make Up Run, tem o objetivo de incentivar a prática esportiva, e a qualidade de vida! Preparem-se, pois vem aí: Make Up Run 2025.