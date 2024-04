Thathi Cup – Campeonato de Futebol de Base 2024

Alto contraste

A 3ª edição da Thathi Cup – Campeonato de Futebol de Base teve início em 05 de abril, trazendo consigo um entusiasmo renovado pelo esporte e pela formação dos jovens atletas. Promovido pelo Grupo Thathi e pela MFSports, o torneio reafirma o compromisso com a importância do esporte na vida das crianças e jovens, incentivando valores como dedicação, espírito esportivo, foco e superação.

A Thathi Cup - Futebol de Base é um evento destinado a jovens de 8 a 14 anos da região, e promete agitar a garotada e suas famílias. O campeonato será realizado na no espaço R9 Academy em Campinas! Serão ao todo 06 rodadas, a final prevista para 10 de maio.

Este evento é mais do que uma competição esportiva; é uma oportunidade para os jovens atletas mostrarem seu talento, aprenderem importantes lições de vida e criarem memórias que os acompanharão para sempre.

A Thathi Cup – Campeonato de Futebol de Base representa um compromisso duradouro com o futuro do esporte e com o bem-estar das crianças e jovens da região.

Para mais informações sobre a Thathi Cup - Futebol de Base 2024, incluindo horários de jogos e detalhes sobre as equipes participantes, siga as redes sociais, da Thathi Record @thathirecord.

