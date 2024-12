Thathi em Movimento: Sucesso de Público e Serviços no Campo Grande, em Campinas A cobertura do evento foi realizada ao vivo pela equipe da TV Thathi, com a transmissão do Balanço Geral de Sábado diretamente da arena do evento. TV Thathi Campinas|Do R7 03/12/2024 - 18h13 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Thathi

No último sábado, dia 30 de novembro, a TV Thathi, afiliada da RECORD em Campinas e região, realizou mais uma edição do evento Thathi em Movimento, que aconteceu no bairro Campo Grande, em Campinas. A arena do evento foi tomada por mais de 2 mil pessoas, que desfrutaram de uma programação diversificada, que uniu prestação de serviços essenciais à diversão, reforçando o compromisso do Grupo Thathi com a comunidade.

A ação, pensada para atender as necessidades da população local, ofereceu uma série de serviços gratuitos, com destaque para oportunidades de emprego, assessoria jurídica, cursos de capacitação, além de atendimentos de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia. Pensando também no bem-estar e na autoestima da comunidade, o evento disponibilizou cortes de cabelo gratuitos, um serviço bastante procurado pelos visitantes.

A diversão também teve espaço garantido, com uma arena kids cheia de atividades para as crianças.

A cobertura do evento foi realizada ao vivo pela equipe da TV Thathi, com a transmissão do Balanço Geral de Sábado diretamente da arena do evento. O programa trouxe informações, entrevistas e interações com o público presente, tornando o evento ainda mais interativo e próximo da população. Além disso, a Rádio Central também transmitiu ao vivo, levando as informações e a energia do Thathi em Movimento para aqueles que não puderam comparecer pessoalmente.

A edição deste ano do Thathi em Movimento foi um verdadeiro sucesso. Com mais de 2 mil pessoas presentes, o evento foi um marco importante para a comunidade de Campinas, evidenciando o papel fundamental do Grupo Thathi como agente de transformação social e comunicador. O Thathi em Movimento é, sem dúvida, uma ação que deixa sua marca no calendário da cidade, e promete continuar fazendo a diferença nos próximos anos.

Divulgação TV Thathi