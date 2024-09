Chef de Família: 7ª temporada estreia com novidades e promete emoção na TV Vitória | RECORD Com estreia marcada para 14 de setembro, o reality show gastronômico Chef de Família promete animar os fins de semana dos capixabas TV Vitória|Do R7 11/09/2024 - 14h53 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h53 ) ‌



A sétima temporada do Chef de Família está prestes a começar. O reality show gastronômico, que se consolidou como um dos mais populares do Espírito Santo, estreia no próximo dia 14 de setembro, sábado, às 14 horas, logo após o Balanço Geral ES, na TV Vitória | RECORD.

O que vem por aí?

Com um novo elenco de oito competidores vindos de diferentes municípios capixabas, a sétima temporada promete ser a mais intensa e emocionante até agora. Além da tradicional competição entre os chefes, o programa trará novidades para enriquecer a experiência dos telespectadores.

O chefe e apresentador do Chef de Família, Alessandro Eller, está especialmente empolgado para essa nova temporada, que coincide com seus 20 anos de carreira na TV e seu aniversário de 50 anos. “Estou muito feliz por poder, mais uma vez, revelar os talentos da gastronomia capixaba. Esse é um projeto que trabalha com nossas tradições, com o produto regional, com nossos saberes e sabores. Trabalhamos com o que é a cara do Espírito Santo, e o que é a cara da Rede Vitória”, disse Eller.

Novidades no comando e no formato

A direção do programa, liderada por Janice Delunardo e Roberto Saúde, promete surpreender o público com um cenário renovado, dinâmicas inéditas e mais interatividade com os espectadores, incluindo uma maior presença nas redes sociais e no hotsite do Chef de Família.

“É um prazer estar, mais uma vez, à frente do Chef de Família com essa equipe maravilhosa, em um estúdio lindo. Estamos muito animados em estar aqui mais uma vez e empolgados com as novas dinâmicas que pretendemos fazer aqui dentro. Eu espero que todos acompanhem e estejam com a gente na torcida, pois a gente precisa de vocês para o programa acontecer. Vai ser emocionante!”, antecipou Janice.

O público terá, a sua disposição, cada detalhe das competições compartilhados no hotsite do Folha Vitória, produzido pela jornalista Thamiris Guidoni, além de conteúdos exclusivos na rede social Rede de Sabores, com a influenciadora Márcia Merlo.

Interação e impacto social

O Chef de Família não é apenas um programa de entretenimento, mas também um catalisador de conexões entre as famílias capixabas e a rica gastronomia local. Em 2023, o programa alcançou mais de 451 mil telespectadores, um crescimento de 14% na audiência nos últimos três anos, segundo dados da Kantar Ibope Media.

“A gente, a cada ano, vai mudar um pouquinho, sempre buscando inovação e evolução para atender melhor os nossos dois grandes clientes, o público e o patrocinador”, reforçou o diretor-executivo da Rede Vitória Felipe Caroni.

Serviço

Chef de Família – 7ª temporada

Estreia: 14 de setembro de 2024 (sábado)

Horário: 14h, logo após o Balanço Geral ES

Onde assistir: TV Vitória | RECORD e Youtube oficial do Rede de Sabores