Especial “Corrente do Bem” estreia domingo, 25 O apresentador do Balanço Geral ES, Michel Bermudes, é quem vai comandar o programa, que levará mais solidariedade e emoção aos domingos da TV Vitória | RECORD TV Vitória|Do R7 21/08/2024 - 10h17 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h20 ) ‌



O “Corrente do Bem”, um quadro que há um ano vem emocionando os capixabas no Balanço Geral ES, vai se transformar em um programa especial aos domingos. A partir do dia 25 de agosto, a TV Vitória | RECORD exibirá cinco episódios inéditos, sempre às 10 horas, com histórias tocantes e cheias de solidariedade.

Michel Bermudes, apresentador do BG ES e que vai comandar o novo programa, celebra a realização de um sonho. “Minha carreira sempre foi focada nas comunidades e na prestação de serviço, na rua, no contato diário com o povo. Quando vim para o estúdio apresentar o ‘Balanço Geral ES’, não queria perder isso. O ‘Corrente do Bem’ veio para preencher essa lacuna”, afirma o jornalista, que está animado com a possibilidade de ajudar ainda mais pessoas com o novo programa.

O novo programa vai se aprofundar ainda mais nas histórias dos capixabas, revelando as necessidades e os sonhos de quem precisa de ajuda. “Vamos chegar pertinho desse povo, ouvir suas histórias de vida e levar sorrisos, presentes, solidariedade e, claro, sonhos realizados”, explica Michel, que promete tocar o coração do público a cada episódio.

Histórias comoventes

O primeiro programa, que vai ao ar neste domingo, dia 25, trará a história de Deyvid, um repositor de supermercado de 32 anos que teve sua casa incendiada no final do mês passado. Não se sabe a causa exata do incêndio, mas suspeita-se que um curto-circuito tenha dado início ao fogo, que destruiu todos os seus pertences, incluindo equipamentos de manutenção de computadores que ele usava para fazer trabalhos freelancers.

Deyvid, que herdou o imóvel de seus pais, está temporariamente morando em uma quitinete cedida por sua irmã. Durante o programa, a loja de móveis Danúbio, uma das patrocinadoras, doa a Deyvid R$ 10 mil em móveis para sua nova casa, e o Atacado Preço Baixo também contribui com presentes.

Participação de parceiros

O programa “Corrente do Bem” conta com a participação de outros patrocinadores, que trazem mudanças significativas na vida de pessoas em situações difíceis. A rede de material de construção Rede Construir, por exemplo, transformará a vida de 12 idosos, enquanto a instituição de ensino superior Faesa ajudará uma jovem que perdeu os dentes e, consequentemente, sua autoestima. O cartão de benefícios Comprocard também participa, oferecendo um suporte essencial para uma família que enfrenta um drama.

Para encerrar cada episódio com alegria, o super-herói Maycon Thor, do Atacado Preço Baixo, entra em cena fantasiado, levando diversão e presentes aos participantes, além de visitas a instituições de caridade.

“Nunca houve um programa como esse na televisão do Espírito Santo. É um formato nosso, criado com muito carinho”, conclui Michel, reforçando a originalidade e o impacto social da atração.

O “Corrente do Bem” promete emocionar e transformar os domingos dos telespectadores, trazendo à tona histórias de superação e solidariedade que refletem a força do espírito solidário capixaba.





Serviço

Programa Corrente do Bem

Todo domingo, às 10h, na TV Vitória | RECORD, canal 6.1 HD.