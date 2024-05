Rede Vitória fará cobertura exclusiva da Copa Vitória das Comunidades

Alto contraste

A Rede Vitória fará a promoção exclusiva da 41ª edição da Copa Vitória das Comunidades, realizada pelo Procon Vitória e pela Prefeitura de Vitória, com oferecimento da Multivix. O torneio foi lançado no dia 16 de maio, na Prefeitura de Vitória, em evento que reuniu organizadores, ex-jogadores de futebol, representantes públicos e da Rede Vitória. Na ocasião, foi anunciada também a tabela dos jogos, com as competições masculinas e femininas e as premiações.

Divulgação TV Vitória

Com uma cobertura conhecida por sua abordagem dinâmica, a Rede Vitória promete conectar o público com as histórias inspiradoras dos atletas e os momentos emocionantes em campo.

“Estamos muito felizes em participar mais uma vez da 41ª edição da Copa das Comunidades. A retomada do evento no ano passado foi um sucesso e estou certo de que este ano será ainda mais especial. Mais uma vez, a Rede Vitória cobrirá toda a competição da Copa das Comunidades em todos os nossos veículos. Ao longo de toda a competição, faremos a cobertura de todos os jogos no jornal Folha Vitória, nas rádios Jovem Pan e Jovem Pan News, além de toda a nossa programação diária da TV Vitória. Entendemos que, além de coroar um vencedor, a Copa das Comunidades traz muitos benefícios, como saúde, bem-estar e conexão entre as comunidades”, afirma o diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni.

Os jogos começam no dia 20 de maio, na categoria masculina, e no dia 27 de maio, na feminina. A final das duas categorias será no dia 30 de junho, com transmissão exclusiva da TV Vitória | RECORD.

Histórias

Além do campeonato, a Rede Vitória vai mostrar um pouco da história de cada comunidade envolvida nos jogos. É o que defende o superintendente de conteúdos da Rede Vitória, Alexandre Carvalho.

“Para nós, do conteúdo, é extremamente importante participar de um evento como este, pois isso nos conecta com o nosso público. Falar das comunidades vai muito além de questões de futebol. Queremos contar as histórias dessas comunidades e dos muitos personagens que vivem nelas”, completa.

O gerente comercial da Rede Vitória, Pedro Henrique Rezende, reforça que, para além do próprio setor esportivo, temas como saúde, bem-estar e inclusão são pertinentes a audiência da Rede Vitória. “As marcas também se envolvem nesse processo, patrocinando e apoiando movimentos como a Copa das Comunidades. Comercialmente falando, o esporte é um produto que se adequa muito bem à venda”, pontua.

Conexão com as comunidades

De acordo com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, montar todo o campeonato tem sido motivo de alegria. “A Copa das Comunidades traz o sentimento de pertencimento, engajamento e de alegria nas comunidades e traz incentivo às práticas esportivas. Vamos valorizar a saúde e a integração das comunidades. Queremos que as comunidades dialoguem, convivam e tenham momentos de lazer”, disse.

Divulgação TV Vitória

O secretário de esportes, Rodrigo Ronchi, reforçou, durante a abertura do torneio, o compromisso da Prefeitura de Vitória em valorizar o esporte e a integração entre as comunidades. Para ele, essa política pública está atrelada à inovação.

Futebol feminino

Neste ano, os jogos da categoria feminina também contarão com cobertura exclusiva da Rede Vitória, reafirmando o compromisso da instituição com a equidade de gênero e a valorização do esporte em todas as suas formas. As equipes femininas inscritas prometem trazer ainda mais energia e competitividade para o evento, enriquecendo-o com novas histórias e inspirando mais mulheres a se envolverem no mundo do futebol.

Divulgação TV Vitória

O patrono da Copa das Comunidades, Carlos Alberto Gomes, conhecido como China, enfatizou a importância do futebol feminino para o evento e para a cidade, ressaltando que seu crescimento é inevitável. “Queremos que as meninas do futebol feminino se sintam abraçadas. Há 16 anos a cidade de Vitória não tinha um futebol feminino oficial e hoje esses times são realidade e o futuro”, pontua.

Outro padrinho da Copa Vitória das Comunidades é o atacante Edinho, natural de Cariacica, que já atuou no Espírito Santo e fora do Brasil. Já China, em sua atuação profissional, teve passagens pelo Vasco, Grêmio e Inter de São Paulo.

Tudo sobre a Copa Vitória das Comunidades pode ser acompanhado na TV Vitória | RECORD, no jornal on-line Folha Vitória, nas rádios Jovem Pan e Pan News e nas redes sociais do Folha Vitória e da Rede Vitória.