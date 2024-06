Rede Vitória faz arraiá para comemorar Dia do Mídia A tradicional Festa do Mídia de 2024 ganhou tema de festa junina e reuniu profissionais de mídia de agências do Espírito Santo

Divulgação TV Vitória (Everton Nunes)

Para celebrar o Dia do Mídia, no 21 de junho, a Rede Vitória promoveu um verdadeiro arraiá em um cerimonial de Vitória. A tradicional Festa do Mídia de 2024 ganhou tema de festa junina e reuniu profissionais de mídia de agências do Espírito Santo, fortalecendo o relacionamento entre os diversos atores do mercado. A comemoração teve muitas comidinhas típicas e apresentação do grupo de forró Bemtivi.

Divulgação TV Vitória

O diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni, destacou a importância estratégica desses profissionais no processo de veiculação de mídia, que abrange desde a estratégia inicial nas agências até a conexão com as diversas opções disponíveis no mercado, como digital, TV e rádio.

“O mídia é um profissional super importante e estratégico para a Rede Vitória, para as agências, para os profissionais de marketing e para as empresas.”

A supervisora de mídia da Rede Vitória, Cristiani Caitano, ressaltou que a delicadeza da Rede Vitória em lidar com os profissionais de mídia do Espírito Santo é algo ímpar, e que deve ser levado carinhosamente em consideração.

“Para mim, como representante do setor de mídia da Rede Vitória, receber essa homenagem pela equipe foi uma grande alegria. Afinal, cada integrante do time de mídia garante o funcionamento da empresa com muito profissionalismo. Eu tenho muito carinho por essa empresa, pelos profissionais de mídia que nela trabalham e pelos demais parceiros do mercado”, afirmou a gestora.

Divulgação TV Vitória

Laços com o mercado

A gerente de Mídia, Planejamento e Dados da MP, Haiane Rocha, que estava presente no evento, acredita na importância da integração proporcionada pela festa. Segundo ela, a proposta da Rede Vitória de reunir os profissionais de mídia é essencial para fortalecer sua relação com o mercado, permitindo a troca de experiências e o fortalecimento das conexões.

“A Rede Vitória tem um vasto portfólio, tanto nos seus veículos quanto nos seus projetos de comunicação. São iniciativas com temas relevantes para o dia a dia das pessoas e que conseguem conversar de uma maneira efetiva, gerando conteúdo relevante para cada público.”

Também reconhecendo a atuação da Rede Vitória no contexto de comunicação e mídia com suas iniciativas, a coordenadora de Mídia da Prósper Comunicação, Kaylla Bottoni, ressaltou que a parceria com a Rede é extremamente importante para que se encontrem as melhores soluções para os clientes.

“É uma alegria poder comemorar essa data tão especial para nós – o Dia do Mídia – junto a Rede Vitória, que sempre tem um carinho enorme conosco! Com festas lindas e sempre icônicas, que ano após ano ficam guardadas na nossa memória, essa é a nossa oportunidade de confraternizar e criar conexões com os profissionais do mercado.”

O analista de mídia da agência Ampla, Igo Duarte, diz que, como profissional de mídia, considera muito importante o bom relacionamento entre as emissoras e a agência em que atua. “Se a gente não se relaciona com os executivos, agentes e demais profissionais das emissoras, a gente não consegue construir negócios e parcerias. A Festa do Mídia da Rede Vitória é extremamente tradicional, justamente porque ela não contempla só os profissionais de mídia, mas também o mercado publicitário no geral, sendo assim um ótimo ambiente para networking.”

Já o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, Alexandre Pedroni, diz se sentir, enquanto profissional, agraciado pelas homenagens feitas pela Rede. “Eu acho um trabalho de muitíssima importância, pois ele é o elo entre o veículo, a agência e o fornecedor, às vezes unindo ambos, às vezes falando com todos ao mesmo tempo e buscando novas oportunidades. Muito bom ser lembrado com muito carinho por todos, eu adoro, além de ser uma festa tradicional, que todo ano tem, não deixa de ser uma oportunidade de a gente estar revendo nossos amigos que às vezes a gente não tem tempo. Não é só trabalho, também é uma relação pessoal”, afirmou.

Divulgação TV Vitória (Everton Nunes)