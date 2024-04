Rede Vitória lança Rede Saúde, plataforma transmídia de saúde

Alto contraste

A Rede Vitória lançou a primeira plataforma no Espírito Santo a conectar o mercado de saúde à população. A Rede Saúde chega com o propósito de prestar serviço à sociedade com foco no cidadão por meio de informações relevantes. A ideia é se tornar referência ao esclarecer dúvidas ligadas a profissionais e serviços, aquecendo, inclusive, o ambiente de negócios na área de saúde.

“A gente precisa cada vez mais de informações críveis, nas quais as pessoas possam de fato acreditar. Saúde é uma coisa muito séria para a gente ficar à mercê de informações não checadas, distribuídas de forma aleatória nas redes sociais. Então, é muito importante ter uma marca forte, produzindo conteúdo de saúde, na qual as pessoas possam de fato confiar”, destaca o superintendente de Conteúdo e Jornalismo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho.

Conteúdos diversos em multiplataformas

A Rede Saúde proporciona uma vasta fonte de conhecimento. Conteúdos diversificados poderão ser encontrados em múltiplas plataformas. Ela é composta pela coluna Vida Saudável, voltada para o cidadão, por meio dos artigos escritos por especialistas de diversas áreas da saúde e publicadas todos os dias no Folha Vitória, um quadro na rádio Pan News e um programa na TV Vitória | RECORD com duas temporadas por ano, o Check-up Saúde.

Por meio desses veículos, o mercado poderá efetivamente se comunicar com a população. “A Rede Vitória tem o papel de garantir a credibilidade do conteúdo que estará dentro do projeto Rede Saúde. Então, quando a gente trata desse assunto no formato transmídia e multiconectado, como é o projeto, a gente está falando de TV Vitória | RECORD, de Folha Vitória, das rádios Jovem Pan e Pan News, das redes sociais… Isso tudo tem que se conectar de uma maneira muito inteligente. Há um pilar de credibilidade por trás disso, e usar todos esses veículos e canhões para disponibilizar informação para o público de forma geral faz o projeto ganha força”, pontua o diretor-executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni.

O superintendente Comercial e de Marketing da Rede Vitória, Davi Wescley dos Santos, destacou a relevância que o tema saúde tem não só para a população de maneira geral, mas também para o mercado.

“O tema saúde é sempre um dos mais interessantes para os nossos usuários, telespectadores e ouvintes. O que nós estamos fazendo é juntar a credibilidade dos parceiros da área da saúde, com a credibilidade da Rede Vitória e colocando isso em várias plataformas. Nós nos posicionamos com uma rede multiconectada, temos o maior jornal on-line do estado, a emissora com a maior grade de programação regional do país e estamos em um momento muito feliz com a Jovem Pan”.

Nascimento da plataforma

A construção da plataforma começou ainda em 2021, quando a head da Rede Saúde, Alice Sarcinelli, e a Rede Vitória uniram suas expertises e desenharam o projeto. Desde então, o foco tem sido alavancar o setor da saúde no Espírito Santo.

“Os primeiros passos foram os lançamentos da Coluna Vida Saudável (Folha Vitória), o programa de rádio Saúde Pública (Pan News) e o programa Check-up Saúde (TV Vitória | RECORD). A consolidação da plataforma se deu com a realização dos dois eventos Saúde em Fórum, em 2023, reunindo a cadeia produtiva do setor da saúde para debater entraves do setor e promover melhorias”, lembra Alice.

A coluna Saúde em Fórum, no jornal on-line Folha Vitória, chega de mãos dadas com esse pacote de novidades e será responsável por destacar iniciativas e investimentos da cadeia produtiva do setor da saúde capixaba. Com informações diárias sobre o mundo dos negócios do setor, ela terá foco no mercado. Além disso, acontece também, dentro da Rede Saúde, o evento Saúde em Fórum, com duas edições anuais.