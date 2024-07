Rede Vitória realiza cobertura crossmedia da Copa das Comunidades

Alto contraste

Divulgação TV Vitória Foto: Thiago Soares

Promovida pela Prefeitura de Vitória e Procon, a 41ª edição da Copa Vitória das Comunidades contou com um envolvimento integral dos veículos da Rede Vitória. Durante todo o projeto, a Rede apostou em conteúdos nas rádios Jovem Pan Vitória e Jovem Pan News, no jornal on-line Folha Vitória e nas redes sociais, divulgando conteúdos sobre o torneio.

A final da competição masculina, entre o Galáticos de Sábado e o Bavi, inclusive, foi transmitida pela TV Vitória | RECORD para todo o estado do Espírito Santo. O Galáticos sagrou-se campeão nos pênaltis, num jogo emocionante que pôde ser acompanhado por todos os capixabas com um único sinal digital.

O editor de esportes do jornal on-line Folha Vitória, Flávio Dias, ressaltou a importância da sinergia entre os veículos na cobertura da competição. “A Copa Vitória das Comunidades é mais do que vencer jogos e ser campeão. É sobre as pessoas que fazem a competição acontecer, sobre as pessoas que se dedicam de corpo e alma a institutos, a projetos sociais, a levar com orgulho o nome das comunidades mundo afora. E o Folha Vitória teve o papel fundamental de dar espaço, visibilidade e importância a essas pessoas, a essas conquistas diárias, a esses exemplos positivos que servem de inspiração para todos.”

A coordenadora de Projetos Especiais da Rede Vitória, Karina Menezes, destaca a estratégia da Rede Vitória para conseguir fazer uma cobertura tão abrangente. “Montamos uma equipe dedicada para cada plataforma, cada veículo teve uma linguagem própria. Tivemos a preocupação de colocar pessoas que gostam e entendem de futebol nessa cobertura. Foram três meses de cobertura, cerca de 50 matérias publicadas, 53 edições do ‘Minuto Copa das Comunidades’ rodando diariamente na TV e nas rádios, sem falar das reportagens e entradas ao vivo na TV Vitória | RECORD e na rádio Jovem Pan News. Nas redes sociais, além da cobertura dos jogos, contamos histórias das comunidades e as curiosidades das torcidas. Foi uma cobertura bem completa.”

Karina ressalta que o diferencial deste ano na promoção dos jogos foi a inclusão da cobertura do torneio feminino. “Tivemos um ótimo retorno, cobrimos todos os jogos e contamos as histórias dos times e das atletas. A recepção delas com a equipe foi a mais positiva possível.”

Histórias inspiradoras não faltaram ao longo da competição, como lembra Flávio: “Foi incrível ver a superação das meninas do Instituto Meninas do Espírito Santo (MDE), por exemplo, que perderam o título do ano passado nos pênaltis, para o mesmo adversário. Neste ano, elas conseguiram mostrar muita força mental para, novamente nos pênaltis, conquistar o título. Contamos a história do instituto MDE no Folha Vitória, um projeto voltado exclusivamente para dar importância e oportunidade às mulheres no futebol. Também foi incrível ver uma nova potência surgindo no futebol amador, o Galáticos de Sábado, um time de amigos, que surgiu nas peladas de fim de semana, e que venceu pela segunda vez consecutiva a competição.”

Conexão entre as comunidades

O secretário de esportes de Vitória, Rodrigo Ronchi, elogiou o impacto do evento na comunidade. “A Copa Vitória das Comunidades, na medida que integra a cidade, promove encontro entre equipes de vários bairros e regiões da capital. Temos um maior convívio social pela via da Copa. Além disso, ela estimula a prática esportiva.”

Para ele, a visibilidade dada ao futebol feminino foi um dos grandes diferenciais da cobertura deste ano.

“Vemos que para, além da premiação, algo muito importante é criar espaços de competições e promover oportunidades. O futebol feminino em Vitória ficou 16 anos sem campeonato e voltou em 2021, agora com espaço, além de incentivo para treinamento.”