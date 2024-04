TV Vitória participa da 1ª edição do Brazilian Regional Markets, evento que destaca o potencial dos mercados regionais TV Vitória está presente no evento que acontece nesta quarta-feira (24) e que irá abordar as oportunidades em Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo

Nesta quarta-feira (24), a TV Vitória participa da primeira edição do Brazilian Regional Markets, um evento que visa fortalecer os mercados regionais do Brasil. Representam a emissora o vice-presidente Americo Buaiz Neto, o diretor executivo Felipe Marinho Caroni, o superintendente de conteúdo Alexandre Carvalho, o superintendente comercial e marketing Davi Wescley e, a convite, o superintendente de rede da RECORD, André Dias.

Nesse encontro, investidores e empresários poderão entender mais sobre as oportunidades em três estados em crescimento econômico: Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo.

Entre janeiro e outubro do ano passado, o Paraná registrou o maior crescimento da atividade econômica no Brasil, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), com um aumento de 9,1%. ES e SC também ficaram entre os 10 maiores crescimentos, com 2,5% e 2,4%, respectivamente.

Por mais que os números sejam expressivos, eles podem passar despercebidos. Por isso, a iniciativa, realizada pela Apex Partners e a EQI Investimentos, trará vozes marcantes para discutir estratégias para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões.

Entre os palestrantes estão Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, o empresário Marcos Buaiz e a coordenadora da plataforma Agro Business, Stefany Sampaio.

A agenda inclui uma variedade de temas, como infraestrutura, oportunidades de investimento, turismo, indústria, logística, entre outros.

O evento é de suma importância para a emissora, tendo em vista que, em 2023, a TV Vitória | RECORD foi a que mais cresceu em audiência no Espírito Santo nos dois principais indicadores: domiciliar e em share. Em 2024, as expectativas são ainda maiores!