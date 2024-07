TV Vitória | RECORD: maior programação local de todo o ES

‌



A TV Vitória | RECORD tem a maior programação local do Espírito Santo. São mais de sete horas diárias de conteúdos que englobam jornalismo, entretenimento e esportes. A emissora cobre todo o estado com um único sinal, o canal 6.1 digital, e realiza constantes e altos investimentos em conteúdo, tecnologia e pesquisas.

Prestes a completar 40 anos, a TV Vitória | RECORD passou por muitos momentos marcantes e foi eleita oito vezes a melhor TV regional do país. Neste período, a TV Vitória alcançou recordes de audiência, atingindo todos os 78 municípios do Espírito Santo. Isso resultou na produção contínua de conteúdo direcionado às comunidades locais, conforme refletido no atual slogan da emissora: “Informação que nos conecta”.

O crescimento e a especialização da programação regional também contribuíram para avanços em diversas áreas. Esse êxito é resultado do trabalho coordenado por uma central integrada de jornalismo, que se destaca pelo compromisso com o “jornalismo verdade” em todas as fases de produção.

Emissora que mais cresceu em 2023

Em 2023, a TV Vitória | RECORD foi a emissora que mais cresceu em audiência no Espírito Santo nos dois principais indicadores de audiência. Foram 7% de crescimento em audiência domiciliar (rat%) e 9% em share (shr%) em 2023, em comparação a 2022. A emissora foi o player que mais cresceu no ano em todo o estado, inclusive mais do que o streaming, proporcionalmente.

Todos os programas da emissora apresentaram crescimento de audiência domiciliar e share. O ES no Ar cresceu 9% em audiência domiciliar e 13% no share; o Balanço Geral Espírito Santo cresceu 5% em audiência domiciliar e 10% no share; o Fala ES aumentou a audiência domiciliar em 14% e o share em 17%; o Cidade Alerta Espírito Santo apresentou crescimento de 5% em audiência domiciliar e 7% no share, enquanto o Jornal da TV Vitória cresceu 2% em audiência domiciliar e 4% no share, no comparativo de 2023 com 2022.

Parceria com RECORD

A parceria estabelecida em 1998 com a RECORD marcou o início de uma série de avanços da TV Vitória. Em um período em que poucos acreditavam na capacidade das produções locais, a TV Vitória | RECORD, integrada ao Grupo Buaiz em 1984, destacou-se ao priorizar a programação regional, comprometendo-se a oferecer um conteúdo de alta qualidade e com a linguagem da população.