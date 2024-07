Alisson Francisco é o novo colunista e comentarista de esportes do Grupo ND O Jornalista estreia nesta terça-feira (9) com comentários na parte do esporte do SC no Ar, além das colunas no impresso e digital

‌



A+

A-

Divulgação NDTV

Alisson Francisco é o novo colunista e comentarista do núcleo de esportes do Grupo ND. Há 17 anos trabalhando com comunicação, sendo 15 anos de experiência no jornalismo esportivo, o profissional já comandou a apresentação de programas esportivos em Santa Catarina, além de possuir experiência em rádio e a cobertura da Copa do Mundo de 2014 no currículo.

Alisson assume a coluna diária do setor de esportes no Jornal ND e a coluna digital no Portal ND Mais. Além disso, também participará aos sábados como comentarista do programa Clube da Bola, da NDTV.

“A minha chegada é para consolidar a presença no esporte. O projeto é grandioso e multiplataforma, pois queremos valorizar ainda mais o futebol e, principalmente, outras modalidades. Santa Catarina é um celeiro de talentos. Precisamos dar visibilidade aos nossos atletas”, comenta Alisson.

Alisson Francisco é natural de Criciúma, mas desde 1998 mora em Florianópolis. Iniciou sua carreira como estagiário na Rádio Guarujá de Florianópolis, onde foi produtor, repórter, apresentador e setorista de clube. Cobriu o dia a dia de Avaí e Figueirense até o fim de 2011, quando foi convidado a trabalhar na televisão.

Publicidade

Em 2021, decidiu dar uma pausa no jornalismo esportivo e migrar para o setor público, sem se desconectar do esporte. Alisson Francisco pratica Crossfit e participa de eventos de corrida e aventura, seja correndo ou animando os atletas na locução. Nos últimos anos, foi assessor de comunicação da extinta Santur (atual Secretaria de Estado de Turismo) e da Casa Civil de Santa Catarina. Atualmente, trabalha como estrategista político na Assembleia Legislativa.

Divulgação NDTV

“Estou muito feliz em voltar ao esporte, especialmente porque sempre quis mudar de função e ter um olhar mais técnico. Já fui repórter e apresentador, e agora queria muito ter a experiência de escrever uma coluna diária e comentar”, revela.

Alisson estreia a partir de terça-feira (9) com comentários na parte do esporte do SC no Ar, além das colunas no impresso e digital.