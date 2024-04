Apresentadores Helton Luiz e Berenice marcam presença na coletiva de imprensa do reality “A Grande Conquista” em São Paulo

Alto contraste

Divulgação NDTV (José Somensi Fotografia )

Helton Luiz, conhecido por sua atuação na Hora da Venenosa, e sua personagem Berenice estarão presentes na coletiva de imprensa do aguardado reality “A Grande Conquista”, marcada para o dia 18 de abril, em São Paulo. A coletiva antecede a estreia do programa, prevista para o dia 22 de abril com apresentação da jornalista Rachel Sheherazade.

Durante o evento em terras paulistas, Helton Luiz se dedicará à produção de conteúdos exclusivos, capturando cenas inusitadas e revelando curiosidades sobre os bastidores do reality. Sua participação na coletiva será transmitida na NDTV | RECORD, no Balanço Geral do dia 18 e na Hora da Venenosa do dia 19, como parte da programação especial da semana de estreia do reality.

Helton Luiz expressou sua empolgação e responsabilidade com o convite, afirmando: “Estou me sentindo muito bem. É uma sensação gostosa e uma responsabilidade ao mesmo tempo, de trazer a melhor informação de lá junto com o entretenimento, para que as pessoas possam realmente querer ver, saber o que vai acontecer.”

O apresentador destacou sua abordagem, focada em informar com entretenimento: “Minha ideia sempre é passar uma informação com entretenimento, uma informação divertida, sem perder a credibilidade. E é isso que eu quero, é isso que eu sempre busquei.”

“A Grande Conquista” promete uma competição repleta de surpresas e emoções, e a participação de Helton Luiz e Berenice na coletiva de imprensa certamente oferecerá aos fãs uma prévia do que está por vir no reality em primeira mão. A segunda temporada do reality promete ainda mais emoção, surpresas e reviravoltas. O formato original da RECORD mistura famosos e anônimos em uma competição fora do comum, onde 100 participantes encaram desafios na “Vila” do programa. Apenas 20 deles, após decisão soberana do público, terão a oportunidade de entrar na fase da “Mansão”, onde ficarão confinados e disputarão um prêmio milionário.