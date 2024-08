Balanço Geral Florianópolis ganha novos quadros em agosto Neste mês, o programa da NDTV | RECORD traz novos quadros que destacam cultura, saúde e histórias dos bairros locais. NDTV Santa Catarina|Do R7 06/08/2024 - 16h48 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h49 ) ‌



Divulgação NDTV Marcelo Cabral, o Mancha, apresenta o novo quadro "Navegando por @i"

O Balanço Geral de Florianópolis ganhou novos quadros em sua grade de programação diária na NDTV. As novidades vêm para reforçar o compromisso do Balanço Geral e da NDTV em oferecer uma programação diversificada e voltada para a realidade local. Atualmente, a NDTV | RECORD apresenta 22 horas de programação local por dia.

O ‘Já É Mané’ ganha uma nova roupagem com o “Navegando por @i’. Apresentado por Marcelo Mancha, o novo quadro terá um formato leve e descontraído, dedicado a explorar a cultura catarinense. Com objetivo de ter uma abordagem dinâmica, o programa irá destacar a música, o teatro, artes plásticas, literatura, dança, internet e muito mais. ‘Navegando por @i’ vai destacar o que acontece em Florianópolis com atualizações diárias também no ND Play.

‘Meu Bairro é Mil’ é outra novidade do Balanço Geral em agosto. A nova roupagem do antigo ‘Meu Bairro é 10′, será focado nas histórias e particularidades dos bairros da grande Florianópolis. A produção vai destacar moradores antigos, projetos comunitários, estabelecimentos tradicionais e as histórias que definem cada localidade.Uma verdadeira jornada pelas histórias e peculiaridades dos bairros da grande Florianópolis.

Outro quadro estreando em agosto é o ‘Saúde em Movimento’, trazendo dicas sobre práticas esportivas e atividades que promovem a saúde e o bem-estar. Com a orientação de um profissional qualificado, a novidade abordará temas relevantes para a manutenção de um estilo de vida saudável. A interação com os telespectadores também será uma característica do ‘Saúde em Movimento’.