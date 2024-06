Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil: Grupo ND lança projeto especial multiplataforma Eventos, programas especiais e homenagens irão marcar os 200 anos da chegada dos imigrantes alemães ao Brasil

Divulgação NDTV Santa Catarina

Em comemoração aos 200 anos da imigração alemã ao Brasil, o Grupo ND lançou, nesta quarta-feira (26), o projeto especial multiplataforma que marca o bicentenário desta importante jornada histórica. O evento, que ocorreu em Blumenau, contou com a presença de autoridades, empresários da região e convidados.

Intitulado “Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil”, o projeto irá percorrer todas as regiões de Santa Catarina que foram influenciadas pela colonização germânica, explorando suas tradições, cultura e legado deixado pelos imigrantes. Além disso, uma equipe irá até a Alemanha para investigar e resgatar a história desses pioneiros que deixaram marcas no Brasil e em Santa Catarina.

Para contar toda essa história, serão veiculadas 16 reportagens especiais na NDTV, produzido um documentário em quatro capítulos, valorizando a história e mostrando a influência alemã, dois programas especiais na Record News Sul, um espaço exclusivo no portal ND+ e um caderno com 32 páginas no Jornal ND, documentando a importância da imigração alemã para Santa Catarina, além de spots na rádio NDFM Joinville.

Outra iniciativa do projeto é homenagear 50 personalidades que representam a comunidade germânica, que se destacaram em diversas áreas. No esporte nomes como o do tenista Gustavo Kuerten e do nadador Fernando Scherer. Na cultura nomes como o cineasta Sylvio Back e o poeta Lindolf Bell, entre outros.

“A iniciativa visa não apenas homenagear o legado dos imigrantes, mas também destacar a influência significativa que a comunidade alemã teve no desenvolvimento cultural, econômico e social de Santa Catarina”, completa Cristian Vieceli, diretor regional do Grupo ND.

Eventos e ações especiais

Além dos diversos conteúdos, eventos e ações especiais também farão parte do projeto. O objetivo é promover uma série de atividades em teatros e exposição fotográfica. Nas escolas o objetivo é entregar 20 mil exemplares gratuitos de gibis e outros 20 mil exemplares de livretos, levando conhecimento às novas gerações.

Um projeto de mídia, conteúdo e ativação que irá gerar mais de 640 milhões de impactos. Conhecer, reconhecer e homenagear são os objetivos do Grupo ND com o projeto.

