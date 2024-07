Carreata da Campanha do Agasalho arrecada mais de 38 mil doações em Joinville Ação da NDTV | RECORD foi realizada em ruas da zona Sul da cidade e a Campanha do Agasalho segue até agosto

Divulgação NDTV

A comunidade de Joinville saiu às ruas no último domingo (30) para fazer doações de roupas e agasalhos para amenizar o frio catarinense. A carreata da Campanha do Agasalho passou por sete bairros da Zona Sul da cidade e arrecadou 38.500 peças que vão fazer toda a diferença no inverno das famílias carentes da região.

Mesmo com o frio de sete graus, os voluntários fizeram parte da ação que percorreu 25 ruas da cidade. Onde passava, a carreata arrecadava cada vez mais doações. As famílias da zona Sul do município participaram em peso da campanha.

Divulgação NDTV

De acordo com a coordenadora de Marketing e Eventos do Grupo ND, Débora Carvalho, a arrecadação foi um sucesso. Todas as doações da carreata se juntam com as mais de 100 mil peças já arrecadadas com a campanha só em Joinville e quase 500 mil peças no estado todo.

Campanha do Agasalho

Divulgação NDTV

A Campanha do Agasalho é uma ação social com iniciativa da NDTV | RECORD para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o período mais frio do ano, que já dura 28 anos em Santa Catarina, sendo uma das maiores e mais tradicionais.