Destino SC de Inverno e Studio Z promovem voo de balão cativo em Balneário Camboriú Dias 26 e 27 de outubro, oportunidade única e gratuita de vivenciar essa experiência em BC! NDTV Santa Catarina|Do R7 24/10/2024 - 16h54 (Atualizado em 24/10/2024 - 16h54 )

Divulgação NDTV

Nos dias 26 e 27 de outubro, Balneário Camboriú terá uma oportunidade imperdível. O projeto Destino SC de Inverno da NDTV, em parceria com a Studio Z, leva para a cidade um incrível voo de balão cativo na Praça Almirante Tamandaré. O evento acontecerá das 10h às 15h.

Esta é uma chance única de viver essa experiência totalmente gratuita. Além do balão, o evento terá um espaço instagramável para fotos e distribuição de brindes exclusivos.

VOO CATIVO DE BALÃO

Divulgação NDTV

No voo cativo o balão sobe até 30 metros de altura, possibilitando uma vista da cidade e uma experiência emocionante e segura para todos. A realização desta ação depende da previsão do tempo em Balneário Camboriú. Por isso, em caso de mau tempo, o evento poderá ser reagendado.

“A ação é uma forma de celebrarmos o inverno em Santa Catarina. Queremos que as pessoas aproveitem a experiência e levem para casa lembranças especiais. Levar um balão de voo cativo para Balneário Camboriú é uma maneira de proporcionar momentos inesquecíveis para todos”, ressalta Bruna Taiane Zuquete Montibeler, Coordenadora de Eventos da NDTV Itajaí.

Divulgação NDTV

A experiência faz parte do projeto Destino SC de Inverno, que promove o turismo e valoriza as belezas naturais e culturais durante a estação mais fria do ano. A Studio Z, parceira da NDTV, quer proporcionar experiências memoráveis para a comunidade. Não perca a oportunidade de vivenciar algo extraordinário e gratuito em sua cidade. Além de Balneário Camboriú, Florianópolis também recebeu um voo de balão cativo nos último fim de semana.

Informações:

Evento: Voo de balão cativo – Ação patrocinada pela Studio Z para o projeto Destino SC de Inverno

Data: 26 e 27 de outubro de 2024 (Sábado e Domingo)

Horário: 10h às 15h

Entrada: Gratuita

Local: Av. Atlântica, 120 – Centro, Balneário Camboriú – SC, 88330-632 – Praça Almirante Tamandaré.