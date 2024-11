Grupo ND estreia projeto em homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil Iniciativa destaca legado cultural, histórico e econômico dos imigrantes italianos em Santa Catarina. NDTV Santa Catarina|Do R7 30/10/2024 - 14h58 (Atualizado em 30/10/2024 - 14h58 ) twitter

Divulgação NDTV

Estreia nesta quarta-feira (30), o projeto especial multiplataforma do Grupo ND que vai homenagear os 150 anos da imigração italiana no Brasil. “A Grande Imigração Italiana” inclui uma série de conteúdos jornalísticos que destacam a relevância histórica, cultural e econômica da imigração italiana, com foco no desenvolvimento em Santa Catarina.

O projeto multiplataforma será dividido em dois momentos. A primeira fase conta com a exibição de uma série documental gravada na Itália e no Brasil, composta por 16 episódios e será veiculada a partir do dia 30 de outubro nas plataformas da emissora, no programa Balanço Geral e com reprise no dia seguinte no SC No Ar.

Divulgação NDTV

A produção se estenderá até 2025, ano em que se completam os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes. O foco será ainda mais em Santa Catarina, com uma programação especial prevista para junho, mês que marcará o encerramento das comemorações.

O trabalho todo envolveu mais de dez profissionais, entre jornalistas, produtores e editores, que viajaram para a Itália e para várias regiões do Brasil. A equipe visitou 18 cidades italianas. No Brasil, as gravações ocorreram em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, além de diversas regiões catarinenses.

“Na Itália visitamos museus, restaurantes, entidades, famílias e resgatamos a história pelas vozes dos descendentes de italianos que foram para o Brasil durante a imigração em massa em 1874. Lá a nossa equipe aprendeu a preparar uma típica polenta italiana do jeito que os imigrantes faziam antes de deixarem a Itália rumo ao Brasil”, conta o repórter Paulo Mueller.

A equipe documentou a história e a cultura italiana em museus, vinícolas, e até na casa onde nasceu Santa Paulina, a primeira santa brasileira de origem italiana.

“Em solo brasileiro nossa equipe gravou no Espírito Santo, um dos destinos dos imigrantes italianos. Visitamos o Museu da Imigração de São Paulo usado no passado como hospedaria de imigrantes. No Rio de Janeiro nossa equipe teve acesso a um documento inédito e original com detalhes do contrato que autorizou a imigração de italianos ao Brasil. Em Santa Catarina, gravamos no arquivo público do estado que conserva parte da história da imigração italiana por aqui”, explica o repórter.

“É importante localizar não só as questões culturais, gastronômicas e arquitetônicas, mas também as partes econômicas e industriais. As empresas que estão participando desse projeto, são empresas italianas, de famílias italianas, que tem a essência de terem construído nestes 150 anos projetos empresariais que empregam milhares de pessoas e que são produtos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente”, destaca o presidente do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli.

Divulgação NDTV

Impacto cultural dos 150 anos da imigração

Além das exibições na TV e nas plataformas do grupo, o projeto deve incluir a distribuição de 20 mil gibis e 20 mil livretos para escolas públicas de Santa Catarina. A emissora também promoverá eventos e atividades em parceria com entidades italianas locais, celebrando a herança cultural e as conquistas dos imigrantes.

As reportagens são assinadas pelo jornalista Paulo Mueller. O projeto tem a produção executiva de Ana Beatriz Azevedo, e com produção na Itália de Marta Silva, e imagens capturadas pela Elephant Office Itália e Cristian Sagaz em Santa Catarina. A edição é do Studio Morocha.

Assinam a curadoria Andrey José Taffner Fraga e Rosemary Glatz. A realização é da NDTV Record. Os patrocinadores são: SINEPE, UNIFEBE, Martinelli ESG Consultoria Ambiental Ltda, Adami S/A - Madeiras, Lunelli, Berlanda, Giassi e Construtora Fontana.

