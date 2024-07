NDTV 35 anos, mais catarinense impossível! Com 35 anos, a NDTV é a maior geradora de conteúdo regional do Brasil e a maior afiliada da RECORD, com mais de 22 horas de programação local no ar, quando somadas todas suas emissoras.

Divulgação NDTV

Localizadas estrategicamente, do norte ao sul, do leste ao oeste do estado, as seis emissoras de TV e as cinco sucursais fazem a NDTV ser o veículo que mais produz conteúdos relevantes em Santa Catarina, com foco em jornalismo ético e de credibilidade.

A pauta positiva também é uma das premissas do seu jornalismo, mostrando as boas ações, as soluções dos problemas e estando próximo às regiões, respeitando as características e suas diferenças em um estado tão plural.

E como resposta a esse investimento em Santa Catarina, nossos programas ganham cada vez mais os lares dos catarinenses. O Balanço Geral alcança mais de 1.030 telespectadores por minuto em todo o Estado. Em Blumenau assume a liderança da programação das 9h até às 19h. E no Oeste, em Chapecó, dispara com 48% de share entre os televisores ligados. O norte do estado também está ligado na NDTV, rendendo liderança em 7 faixas horárias, por tudo isso, a NDTV é a emissora que dá voz aos catarinenses.