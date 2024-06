NDTV completa 35 anos de história e consolida-se como referência no jornalismo regional Com seis emissoras e programação diversificada, a NDTV mantém o compromisso com a ética e o interesse público. Inovação e impacto social reforçam seu papel na comunicação catarinense

A NDTV completa 35 anos de história em 2024, celebrando este marco significativo ao longo da sua trajetória e consolidando-se como referência no jornalismo regional. Ao longo desses anos, a emissora destaca-se, também, pela ligação que cria com cada região de Santa Catarina.

E para celebrar, a NDTV preparou uma campanha comemorativa que evidencia a relação da emissora com o povo de Santa Catarina. Com o slogan “mais catarinense impossível”, o objetivo é mostrar o vínculo dos catarinenses com o veículo de comunicação. A campanha já está rodando na TV, jornal, rádios, em publicidades externas (mídias Out of Home) e nas plataformas digitais.

Atualmente são seis emissoras espalhadas pelo estado, com mais de 22 horas de programação diária, levando para o catarinense assuntos relevantes e com proximidade, reafirmando seu compromisso de estar onde os catarinenses estão, seja nas telas da TV, nos dispositivos digitais ou nos eventos locais. O objetivo é continuar sendo uma voz confiável e um meio pelo qual se celebram as conquistas e os desafios de Santa Catarina.

Durante os 35 anos, o relacionamento com as pessoas é um dos pontos de destaque da emissora. “É o ambiente no qual nós sempre estamos presentes e sempre olhamos todos os contextos com muita igualdade e com muita humildade. Nós sempre colocamos que a comunicação nunca é poder, mas sempre serviço”, explica o Presidente do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli. Isso tudo destaca o compromisso com a ética jornalística e com o interesse público da emissora, pensando não apenas em informar, mas também promover debates sobre questões importantes para os catarinenses, como infraestrutura, cultura e meio ambiente.

A NDTV sai na frente também quando o assunto é jornalismo. Todos os grandes acontecimentos do estado tiveram destaque na programação, com foco na importância regional, respeitando as individualidades de cada região. Segundo o diretor de conteúdo do Grupo ND, Luís Meneghim, o compromisso é com o interesse público e com o catarinense. “Todos os assuntos que dizem respeito à nossa sociedade, à população e às cidades onde nós atuamos, nós estamos presentes.Ou seja, nós estamos no dia a dia, em contato com as comunidades”.

Tecnologia e visão de futuro

Com o catarinense cada vez mais conectado, a emissora se preocupou em atender as essas demandas. Em 2020, a NDTV foi a primeira do sul do país a ter a sua redação integrada com outros veículos do grupo, como o jornal impresso e o portal ND.

Além disso, investiu em tecnologia e lançou recentemente o ND Play, com a programação ao vivo de todas as emissoras, onde o conteúdo da televisão vai imediatamente para a internet. Inclusive, em 2013, a NDTV foi a primeira emissora regional do sul do Brasil a produzir e transmitir o sinal em alta qualidade.

Com uma visão voltada para o futuro, o ND, primeiro grupo de comunicação autossustentável do país, passou a produzir a própria energia, mais limpa, consciente e mais sustentável. São 5.840 placas solares que geram, em sua potência máxima, 2,6 Megawatts, e é por meio dela que alimentam todas as suas operações e levam informação aos milhares de catarinenses que acompanham a emissora diariamente.

Impacto Social: Indo além da comunicação

Ao longo dos anos, a NDTV não só teve a preocupação em deixar o catarinense bem informado, como também em acolher as necessidades da sociedade. Se distinguiu por sua cobertura inclusiva e pela criação de ações e projetos com impacto social. Criou uma das maiores campanhas de arrecadação de alimentos, a Maratona da Solidariedade, e um dos maiores movimentos de doação com a campanha do Agasalho, demonstrando seu compromisso com a população local.

Com uma história marcada por inovação e excelência jornalística, a NDTV prepara-se para os próximos capítulos de sua jornada, mantendo o catarinense como protagonista de suas histórias.

