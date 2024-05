NDTV | RECORD esteve presente no maior rodeio de Santa Catarina A NDTV | RECORD cumpre sua premissa de estar envolvida em pautas regionais, levando a notícia e também dando voz à cultura local, por isso foi a emissora oficial da transmissão do 51º Rodeio Nacional dos Praianos

Para dar a dimensão do evento, a NDTV montou um estúdio panorâmico no rodeio, de onde transmitiu a cobertura e também programação especial.

O envolvimento com o público não parou por aí e foram feitas diversas ações, como o furacão de prêmios, que distribuiu brindes aos visitantes do evento.

Também teve uma cabine fotográfica, onde as pessoas podiam simular ser a capa do Jornal ND e ter o seu “momento de fama”.

Este foi o terceiro ano consecutivo em que a NDTV é a emissora oficial da transmissão do rodeio. A festa aconteceu do dia 27 de abril a 5 de maio, em São José, na Grande Florianópolis.