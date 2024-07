Novo quadro do Balanço Geral Florianópolis promete soluções para desafios cotidianos Alexandre Mendonça apresenta “Pense na Solução”, focado em oferecer orientações práticas e emocionais para as pessoas lidarem com problemas do dia a dia

Divulgação NDTV

Estreia nesta quarta-feira (17), o novo quadro do programa Balanço Geral Florianópolis: “Pense na Solução”, com apresentação de Alexandre Mendonça. O quadro vai ao ar toda quarta-feira, na tela da NDTV. Depois, será disponibilizado no ND Play a versão completa com as dicas dos profissionais.

O principal objetivo é ajudar pessoas a ter controle emocional e saber lidar com os problemas do dia a dia. Apresentar questões comuns das pessoas e colocar especialistas, autoridades e referências nos assuntos para trazer soluções.

De acordo com o apresentador do quadro, o repórter Alexandre Mendonça, o objetivo é mostrar histórias inspiradoras e soluções práticas para os desafios do dia a dia. “Nossa missão é fazer com que as pessoas comecem a mudar um pouco a sua mentalidade. Por isso, toda semana, nós vamos estar em algum ponto da cidade ao vivo, com especialistas dos temas, para falar dos assuntos e pensar na solução deles”.

O novo quadro terá interação ao vivo com os telespectadores. “A gente quer se aproximar cada vez mais do público, do telespectador, saber quais são os seus problemas e os seus desafios”, finaliza Alexandre.