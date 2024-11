Oktoberfest Blumenau: mais de 140 mil pessoas já visitaram a maior festa alemã das Américas A Oktoberfest Blumenau começou na última quarta-feira (9) e conta com a cobertura da NDTV | RECORD NDTV Santa Catarina|Do R7 14/10/2024 - 12h29 (Atualizado em 14/10/2024 - 12h33 ) twitter

Divulgação NDTV Da esquerda para a direita, Cristian Vieceli, diretor regional da NDTV RECORD Blumenau; André Dias, superintendente de rede da RECORD; e Alexandre Pereira, gerente de jornalismo da NDTV RECORD Blumenau

A maior festa alemã das Américas está de volta. A 39ª Oktoberfest Blumenau acontece entre 9 e 27 de outubro, no Parque Vila Germânica. Moradores do município e turistas podem aproveitar cada detalhe da festa que celebra a cultura germânica, gastronomia, boas cervejas, música, danças, desfiles e muito mais.

Em 2024, a Oktoberfest Blumenau comemora 40 anos de história. Uma festa que trouxe alegria após dias difíceis para os blumenauenses, se tornou um dos maiores eventos do Brasil. Com apenas quatro dias de evento, mais de 143 mil pessoas passaram pelo Parque Vila Germânica.

Divulgação NDTV Da esquerda para a direita, Alexandre Pereira, Cristian Vieceli, André Dias e Mário Hildebrandt, prefeito de Blumenau





Cobertura da NDTV Record na Oktoberfest Blumenau

‌



O Grupo ND tem uma grande cobertura para a Oktoberfest Blumenau. O Portal ND Mais e NDTV Record marcam presença na maior festa alemã das Américas. Um estúdio exclusivo no Parque Vila Germânica leva as principais informações do evento para o Vale do Itajaí.

Divulgação NDTV Susane Dopke e Júlio Maistroviz/Reprodução/ND Mais

O tradicional desfile da Oktoberfest Blumenau na rua XV de Novembro, uma das atrações mais aguardadas entre os visitantes, também será destaque da cobertura. Na próxima quarta-feira (16), acontece a transmissão ao vivo para todo o Brasil, a partir das 19h30, pelo ND Mais e NDplay.

‌



“A Oktoberfest é um dos maiores eventos regionais do Brasil, com uma qualidade de organização ímpar. É um evento que merece todo o prestígio e a transmissão da nossa NDTV! Realmente é algo único que acontece em uma importante região do nosso país, a Sul, na linda cidade de Blumenau”, diz o superintendente de rede da RECORD, André Dias.

Divulgação NDTV Susane Dopke e Júlio Maistroviz/Reprodução/ND Mais

“Participar da Oktoberfest Blumenau é muito mais do que estar em uma festa, é vivenciar a celebração da cultura, história e emoção. O som das músicas típicas, a alegria dos desfiles e a emoção dos visitantes fazem dessa festa uma das mais marcantes do Brasil. Mas, estar à frente da cobertura pelo principal veículo de comunicação do evento traz uma mistura de emoção e uma grande responsabilidade para tentar replicar para quem não pode vir o que é essa festa, além de deixar a mesma eternizada nas plataformas digitais do Grupo ND”, destaca Cristian Vieceli, diretor regional da NDTV Record Blumenau.

‌



Divulgação NDTV Susane Dopke e Júlio Maistroviz/Reprodução/ND Mais

Oktoberfest Blumenau

A Oktoberfest Blumenau acontece entre 9 e 27 de outubro, no Parque Vila Germânica. O valor dos ingressos permanece o mesmo da edição anterior. A entrada para o evento custa de R$ 11 a R$ 60 e pode ser adquirida de forma online, no site oficial da Oktoberfest Blumenau.

Nas quartas, quintas e domingos (exceto véspera e feriado), o preço será de R$ 22 a inteira e R$ 11 a meia-entrada. Nas sextas e véspera de feriado, o valor será de R$ 50. Já no sábado, o visitante pagará o valor de R$ 60.

Clique aqui e confira tudo sobre a maior festa alemã das Américas.

Divulgação NDTV Susane Dopke e Júlio Maistroviz/Reprodução/ND Mais