RECORD quer consolidar liderança em telejornais locais no Brasil em 2024, diz André Dias Em abril, a NDTV manteve a liderança em Chapecó e Blumenau, com os programas Balanço Geral e o Ver Mais

A RECORD quer consolidar a liderança em telejornais locais nas filiais brasileiras em 2024, afirmou André Dias, superintendente de rede da emissora. Ele esteve no Grupo ND com a jornalista e apresentadora do Fala Brasil, Mariana Godoy, nesta segunda-feira (20).

André Dias citou os motivos pelos quais a RECORD segue com números líderes de audiência.

“A RECORD sempre vive um bom momento, desde quando nosso jornalismo e nossa programação foi estruturada para ser um conteúdo competitivo pela via publicitária e também atrativo para a audiência. Então, óbvio que aí você precisa ter uma grade linear, consistente e regionalmente também forte”, ressalta.

NDTV mantém liderança em Chapecó e Blumenau

Ele explica que o objetivo para 2024 é manter os bons números e consolidar a liderança nas praças, quesito em que Santa Catarina se destaca.

“A RECORD se consolida nos 15 mercados como vice-líder absoluta. A maior quantidade de horas de jornalismo produzido, mais de 12 horas, ao vivo. Quando nós levamos o nosso sinal para as praças, para nossas emissoras, elas têm quase oito horas de programação ao vivo diária também”, completa o superintendente.

Em abril, a NDTV foi líder em Chapecó e Blumenau. No Oeste catarinense, os programas Balanço Geral e o Ver Mais foram líderes.

O Balanço Geral registrou 48,3% de participação sobre aparelhos ligados, enquanto a concorrente ocupou o segundo lugar com 23,3%. Já o Ver Mais foi líder com 44% de participação sobre aparelhos ligados, e a concorrente ficou em segundo com 16%.

Em Blumenau, a NDTV foi líder absoluta com os programas Balanço Geral, Tribuna do Povo e Ver Mais. A filial da Record em Santa Catarina esteve ligada em 38,1% das TVs da região do Vale.