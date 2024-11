RECORD Guaíba é apresentada com novidades e com um resgate às raízes da emissora Alteração no nome é a principal novidade apresentada no Rio Grande Record, resgatando as raízes da antiga TV Guaíba Record RS|Do R7 27/11/2024 - 14h13 (Atualizado em 27/11/2024 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Guaíba

A RECORD RS anunciou oficialmente sua mudança de nome para Record Guaíba, durante a exibição especial do programa Rio Grande Record na noite de quinta-feira, em uma cerimônia que reuniu jornalistas, profissionais da emissora e autoridades. A iniciativa resgata o nome histórico da antiga TV Guaíba, emissora gaúcha que foi renomeada como RECORD em 2007, buscando manter os valores locais ao mesmo tempo que avança rumo ao futuro.

O presidente da RECORD Guaíba, Gustavo Paulus, destaca a importância de combinar a tradição local com a tecnologia, para reforçar o compromisso da emissora com a identidade gaúcha. “A gente quer fazer uma televisão que vai ser a voz do gaúcho, mas que ao mesmo tempo vai defender toda essa tradição, toda essa força e toda essa resiliência desse povo”, afirma.

Paulus lembra que este olhar para o futuro deslumbra grandes novidades na programação, em especial no ano que vem. “A gente quer falar a voz do telespectador e vamos nos esforçar cada vez mais. Não vamos deixar de lado toda essa questão do factual e as dificuldades que o povo enfrenta no dia a dia, mas vamos investir cada vez mais em resgatar as pautas positivas. Teremos, também, a chegada do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem e nós vamos ser a casa do Internacional e do Juventude”, destaca.

O coordenador de Marketing, Tiago Fraga, também ressalta que a mudança visa reforçar o elo com a comunidade gaúcha em um ano marcado por desafios, como as enchentes que afetaram o estado. “A Record estava na rua com o povo, sentindo a dor do povo, e sentiu essa necessidade de estar ainda mais próxima dele. Percebemos que a TV Guaíba não se desvinculou do povo e ainda estava com a gente. Então nada melhor do que a gente honrar nossas raízes e o conceito da RECORD Guaíba foi lançado este ano”, explica. Fraga detalha, também, que a emissora também se conectará com a plataforma R7, com todos os conteúdos digitais voltados para o povo gaúcho.

‌



Responsável por apresentar a novidade aos telespectadores, o apresentador Felipe Bueno ressalta a honra de anunciar a transição e enfatiza o papel da emissora na informação e compromisso com a verdade. “Era uma noite especial, e acho que a gente conseguiu cumprir com a nossa missão, deixando a RECORD Guaíba ainda mais próxima dos nossos telespectadores”, comenta.

Representando o Correio do Povo, o diretor-presidente Marcelo Dantas celebra a sinergia entre as empresas do grupo e a conexão que ambas mantêm com o Rio Grande do Sul: “Para nós é uma satisfação. Primeiro, uma grande honra ser convidado para este evento. Estamos aqui prestigiando essa mudança e a RECORD atesta seu compromisso de ser uma empresa que contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho também”, afirma.

Durante o programa, foram exibidas reportagens históricas e entrevistas com personalidades que fizeram parte da trajetória da TV Guaíba, marcando um momento de celebração das raízes e fortalecimento do vínculo com o povo gaúcho. Após a apresentação da nova identidade visual, os presentes comemoraram com um brinde a novidade.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Guaíba