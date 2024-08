Superintendente de rede da RECORD participa da reunião plenária do Conselho de Ética e de Diretoria do CONAR André Dias é conselheiro da entidade e representou a emissora e a Abratel no encontro desta quinta-feira (22) Record Emissoras|Do R7 22/08/2024 - 13h28 (Atualizado em 22/08/2024 - 13h30 ) ‌



Divulgação RECORD Emissoras Na foto, da esquerda para a direita, o presidente do CONAR, Sergio Pompili; o assessor jurídico da Abratel, Eduardo Lopes; e o superintendente de rede da RECORD, André Dias

Nesta quinta-feira (22), o superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de Televisão da Abratel, André Dias, marcou presença na reunião plenária do Conselho de Ética e de Diretoria eleita para o biênio 2024/2026 do CONAR (Conselho Nacional Autorregulamentação).

“O CONAR tem desenvolvido um trabalho excepcional, é um modelo para a Europa e países da América do Sul e da América Central”, diz André Dias, que compõe o Conselho de Ética da 2ª Câmara de São Paulo.

O encontro destacou os principais temas em pauta no Conselho, como fake news, inteligência artificial, publicidade para influenciadores e jogos de azar.

A entidade já desenvolve iniciativas para lidar com esses desafios, como a criação do “Guia De Publicidade Por Influenciadores Digitais” e do “Anexo X” (que especifica as regras para a publicidade de apostas), mas pretende intensificar esses esforços, com foco na conscientização por meio da educação.

“A educação é um ponto chave para o CONAR”, afirma o presidente do Conselho, Sérgio Pompilio. Ele explica que a entidade pretende desenhar uma iniciativa, com apoio de entidades e parceiros da indústria, para capacitar a sociedade e tornar as normas éticas mais claras ao público.