Tradição, música e muito mais: confira tudo sobre o São João do Nordeste da RECORD Transmissão acontece no sábado (22), a partir das 23h15, na tela da RECORD Nordeste e no PlayPlus

No próximo sábado (22), a RECORD Nordeste irá transmitir um dos maiores eventos regionais do Brasil: o São João. É a segunda vez que a emissora, ao lado das dez afiliadas, leva a gastronomia, a música, a cultura e a festividade do evento para todos os estados da região.

Neste ano, uma das atrações que promete agitar a RECORD Nordeste é o show de Alceu Valença, transmitido diretamente do Parque do Povo, que tem capacidade para receber mais de 70 mil pessoas! Ao vivo, os âncoras Linda Carvalho e Sérgio Montenegro, da TV Correio, comandam o programa.

Serão mais de duas horas de transmissão ao vivo na TV aberta dos nordestinos e no PlayPlus, conectando as emissoras TV Correio (Paraíba), TV Guararapes (Pernambuco), TV Pajuçara (Alagoas), TV Cidade (Ceará), TV Tropical (Rio Grande do Norte), TV Cidade (Maranhão), TV Antena 10 (Piauí), TV Atalaia (Sergipe), RECORD Bahia (Bahia) e RECORD Cabrália (Bahia).

“Acreditamos muitos nos eventos regionais, que nos aproximam do nosso telespectador e agregam valor para nossas marcas e anunciantes. É um privilégio ter uma rede tão capacitada e tenho certeza de que o São João do Nordeste na RECORD deste ano será um grande sucesso!”, afirma André Dias, Superintende de Rede da emissora.

Um pouco do que já foi feito

O grande dia está chegando, mas vale ressaltar que a RECORD Nordeste está dedicada a levar o melhor do São João para os lares desde o começo do mês.

Nos três primeiros finais de semana de junho, sob o comando de Sâmya Maia e Aduílio Mendes, as dez afiliadas exibiram programas especiais sobre o evento, com muito forró, culinária típica e diversão!

Além das reportagens, atrações de renome como João Lacerda, Os 3 do Nordeste, Jorge de Altinho, Luciene Melo, Alcymar Monteiro e Deusa Nordestina passaram pela tela da RECORD Nordeste, levando a música tradicional a todo a região.

Sobre o São João Nordeste da RECORD

O primeiro “São João é na RECORD Nordeste” foi realizado neste formato em 2023, pela afiliada pernambucana TV Guararapes, direto de Caruaru. O sucesso instantâneo motivou a edição de 2024, agora sob o comando da TV Correio.

Durante a transmissão, o público vai conhecer todos os detalhes das festividades juninas em nove estados do Nordeste. Cada afiliada entrará ao vivo, para mostrar a singularidade cultural da sua região!