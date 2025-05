Agente da PSP agredido na AIMA do Porto Fala Portugal|Fala Portugal 21/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um polícia à civil foi agredido no interior da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, no Porto. Estava a tentar acalmar um cidadão brasileiro, que reclamava por causa do atendimento.