Agride enfermeiro e segurança Fala Portugal|Fala Portugal 26/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi detido pela PSP, no Hospital de Braga, depois de agredir um enfermeiro e um segurança. || As agressões terão acontecido porque o paciente ficou descontente com a atribuição de uma pulseira verde.